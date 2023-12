Madonna revela que estuvo en coma inducido durante 48 horas

Madonna continúa con éxito en su gira Celebration, pero durante uno de sus conciertos en Nueva York, el 14 de diciembre, aprovechó para agradecer a varias personas que la ayudaron cuando su vida corrió peligro a causa de una infección bacteriana, en junio pasado. También reveló que estuvo en coma inducido durante 48 horas.

La reina del pop mencionó a su maestro de Cábala, quien la acompañó en el hospital y estuvo al pendiente de ella durante los días que pasó en terapia intensiva: “La única voz que oía era la de él. Lo oí decir: ‘Aprieta mi mano'”.

Cuando Madonna perdió el conocimiento, fue una chica llamada Shavawn quien la llevó al hospital, y también la mencionó en su improvisado discurso: “Hay algunas personas muy importantes aquí esta noche, que estuvieron conmigo en el hospital. Hay una mujer muy importante que me llevó al hospital. Ni siquiera lo recuerdo; me desmayé en el piso de mi baño y me desperté en la Unidad de Cuidados Intensivos…Ella me salvó la vida”.

La cantante dijo también que lo que la motivó a luchar en esos difíciles momentos fue volver a ver a sus hijos: “Hubo un par de cosas en las que pensé cuando estuve consciente de nuevo y vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor; por cierto, casi tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación”.

Madonna termina sus conciertos de este año hoy, 19 de diciembre, con uno en la Arena Capital One de Washington D.C., pero tras algunas semanas de descanso ella regresará a los escenarios el 8 de enero de 2024 con un show en Boston. El público se ha mostrado complacido con el set list, en el que destacan grandes éxitos de la artista como “Ray Of Light”, “Vogue”, “Hung Up”, “Erotica”, “Like a Prayer” y “Live To Tell”.

