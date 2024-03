Al Pacino explica qué fue lo que pasó durante su intervención en la entrega de los premios Oscar

Al Pacino fue invitado a la 96a. entrega de los premios Oscar para presentar la categoría más importante, pero gran fue la sorpresa del público al ver que el actor no mencionó los títulos de las cintas nominadas a Mejor Película, abriendo el sobre y revelando de inmediato que la ganadora era “Oppenheimer”. Para evitar polémicas, él emitió un comunicado el 11 de marzo explicando qué fue lo que pasó.

Siendo muy claro en sus comentarios, Pacino, de 83 años, escribió lo siguiente: “Parece haber cierta controversia en cuanto a que no mencioné cada filme por su nombre anoche, antes de anunciar el premio a la Mejor Película. Sólo quiero dejar claro que no fue mi intención omitirlos, sino una decisión de los productores de no volver a decirlos, ya que fueron resaltados individualmente durante toda la ceremonia”.

Al también reconoció que los cineastas que trabajaron en las nueve películas restantes de la categoría podrían haberse sentido ofendidos: “Tuve el honor de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se entregara este premio. Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno, y no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido menospreciados por este descuido, y es por eso que sentí que era necesario hacer esta declaración”.

La productora del evento, Molly McNearney, fue entrevistada por Variety, y explicó que la medida se debió a que no deseaban que la ceremonia tuviera una muy larga duración, aunque reconoció que el apresurado anuncio de la Mejor Película causó confusión: “Cuando llegas al final del programa, has visto los 10 fragmentos de cada una de las películas. La gente sólo quiere saber quién gana y está bastante lista para que termine el espectáculo. Al menos eso es lo que anticipábamos. Entonces no le dimos (a Al) nominaciones para leer. Pido disculpas si nuestra decisión de no tener que leer todas esas nominaciones lo puso en una situación difícil”.

La intervención de Al Pacino también hizo que muchos olvidaran que Michelle Pfeiffer fue anunciada desde días antes como presentadora. Originalmente ambos se reunirían en el escenario con motivo del 40 aniversario de la película “Scarface”, pero la actriz no acudió al evento. Un informante dio a conocer al sitio Deadline que la ausencia de Pfeiffer se debió a motivos familiares.

