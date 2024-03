Eva Mendes sí fue a la entrega de los premios Oscar, pero prefirió vestir cómodamente

Eva Mendes siempre ha apoyado a su pareja Ryan Gosling, pero es bien sabido que a la actriz no le atrae mucho acudir a entregas de premios o desfilar por alfombras rojas. Ahora ella estuvo presente en la ceremonia de los premios Oscar, aunque tras bambalinas.

En su cuenta de Instagram Mendes publicó un video que la muestra afuera del camerino de Gosling, antes de que éste se presentara en el escenario del Teatro Dolby cantando el tema “I’m Just Ken”, de la película “Barbie”. Para la ocasión ella eligió un outfit casual, compuesto por falda y chamarra de jean, top negro, blusa blanca, un cinturón y una gorra. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Siempre al lado de mi hombre”.

Tras la actuación de Ryan -que para muchos fue la más espectacular de la noche- Eva posó para una foto usando el saco de color rosa que el actor lució, pero lo más curioso fue el texto que escribió, dedicado a Gosling: “Llevaste a Ken hasta los Oscar, RG. Ahora vuelve a casa, tenemos que acostar a las niñas”. 💋

Eva Mendes conoció a Ryan Gosling en el rodaje de la película “The Place Beyond The Pines”. Llevan 13 años juntos y tienen dos hijas: Esmeralda (de 9 años) y Amada (de 7). Ella siempre apoyó la decisión de Gosling de aceptar el papel de Ken en “Barbie”, y el resultado fue una nominación al premio Oscar como Mejor Actor de Reparto, además de un éxito inesperado en las listas musicales con “I’m Just Ken”.

Hace dos años, cuando se dio a conocer la primera foto de Ryan caracterizado como Ken, Eva fue invitada al programa matutino “The Talk”, y dijo lo siguiente: “Hay algo en esa imagen que me ha devuelto la llama de…Ya sabes, ese cosquilleo de adolescente. Siento que mi hombre vive un renacimiento, o mejor dicho, un ‘Ken-nacimiento'”.

