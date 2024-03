Christina Applegate relata cómo es su vida al padecer esclerosis múltiple

La actriz Christina Applegate fue diagnosticada en 2021 con esclerosis múltiple -enfermedad del sistema nervioso que afecta la médula espinal y el cerebro-, y a partir de entonces sólo se ha dejado ver en ocasiones especiales, como la ceremonia en la que se develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood o la entrega de los premios Emmy. Ahora ella concedió una entrevista al programa “Good Morning America”, en la que dio detalles acerca de cómo es su vida diaria padeciendo esa enfermedad.

Applegate, de 52 años, reveló a la periodista Robin Roberts que en los momentos más difíciles ha optado por aislarse: “Vivo como en el infierno. No salgo mucho, así que esto es un poco difícil, sólo para mi sistema. Pero claro, el apoyo es maravilloso y estoy muy agradecida”.

Hace dos meses Christina fue ovacionada en la ceremonia de los Emmy (ella estaba nominada como Mejor Actriz de Comedia por la serie “Dead To Me”), pero ahora dice que no recuerda muy bien esos momentos. “En realidad, me desmayé un poco. La gente decía: ‘Oh, fuiste tan graciosa’, y yo respondía: ‘Ni siquiera sé lo que dije’. No sé lo que estaba haciendo. Me asusté tanto que ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Y me sentí realmente amada, fue algo hermoso”.

Applegate (quien tiene una hija de 13 años) ha contado mucho con el apoyo de tres amigas actrices: Linda Cardellini, Selma Blair y Jamie-Lynn Siegler; estas dos últimas también padecen esclerosis múltiple, pero en distintas etapas. Ella ha apoyado todo el apoyo que le han brindado: “Nunca me despertaré y diré: ‘Esto es increíble’. Sólo te diré eso. Eso no va a suceder. Me despierto y lo recuerdo todos los días. Pero podría llegar a un punto donde funcione un poco mejor. En este momento me estoy aislando, y así es como lo afronto, no yendo a ningún lado, porque no quiero hacerlo. Es dificil”.

El año pasado Christina Applegate comentó a Vanity Fair que en definitiva no regresaría a la actuación, por lo complicado que sería para ella permanecer demasiado tiempo en un set. Sin embargo, manejó otra opción que la podría mantener activa y a la vez distraerla: “Esta es una enfermedad progresiva. No sé si voy a empeorar. Puedo hacer doblaje, porque tengo que mantener a mi familia y así tener mi cerebro funcionando”.

