El voto latino podría crecer 13.8% en Florida, un estado clave en la elección presidencial

Es posible que al menos 2 millones de latinos voten en Florida, lo que significaría un incremento del 13.8 por ciento con respecto al 2020.

Así lo revela un nuevo reporte del Fondo Educativo para la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), el cual destaca que el incremento de votantes latinos con respecto a 2016 sería de 31.2%.

“Los votantes hispanos en Florida están preparados para hacer oír su voz en las urnas y batir récords de participación para las elecciones presidenciales de este año en noviembre”, dijo el director ejecutivo del Fondo Educativo NALEO, Arturo Vargas.

Florida es un estado clave para demócratas y republicanos en la elección presidencial, por ello NALEO realiza un análisis del comportamiento del votante hispano o latino en la entidad.

“El electorado hispano en Florida ha aumentado significativamente, con más del 21 por ciento de los ciudadanos en edad de votar en Florida siendo hispanos“, agregó Vargas. “Además, la población hispana de Florida es una de las más diversas del país, siendo el estado el hogar de la población puertorriqueña más grande en el territorio continental de los EE.UU. y las poblaciones más grandes de cubanos, colombianos, peruanos y venezolanos”.

Vargas destacó la importancia del acercamiento a los votantes latinos por parte de candidatos, cuyo resultado se reflejará en las urnas.

“Un sólido acercamiento y participación de los votantes que tenga esto en cuenta probablemente será fundamental para determinar el resultado de las elecciones primarias y generales del estado”, indicó Vargas.

La información de NALEO destaca, ya que las elecciones primarias en Florida serán el 19 de marzo.

“Se espera que la proporción hispana de todos los votantes de Florida en 2024 sea del 20 por ciento, lo que refleja la proporción hispana en 2020 y 2016”, se indica.

Un estado diverso

El reporte indica que el 21 por ciento de los ciudadanos en edad para votar son latinos.

“Los votantes hispanos registrados en Florida tienden a ser más jóvenes y menos afiliados al Partido Republicano que los no hispanos”, dice NALEO. “La creciente diversidad del electorado del estado es una tendencia que vale la pena observar al evaluar el impacto del voto hispano de Florida en las elecciones de 2024”.

El 28 por ciento de estos votantes es republicano, en comparación con el 40 por ciento de los no hispanos.

“Aproximadamente un tercio (33 por ciento) de los votantes registrados hispanos y no hispanos son demócratas”, dice el informe. “Los hispanos tienen más probabilidades que los no hispanos de no estar afiliados a ninguno de los principales partidos políticos (39 por ciento en comparación con 27 por ciento)”.

Sigue leyendo:

• Una nueva ley electoral que puede proteger el voto latino

• El condado de Harris demanda al gobierno de Texas para detener la ley que elimina su oficina electoral

• Nuevas cifras muestran el récord de leyes que restringen el voto aprobadas en lo que va del año