Geraldine Bazán confiesa si ya tiene nuevo galán

Luego de protagonizar una ola de rumores de romance con la ex pareja de Ninel Conde, el empresario Giovanni Medina, la actriz Geraldine Bazán ha decidió romper el silencio ante los medios y poner un alto a los dimes y diretes de una forma contundente.

En un evento al que acudió recientemente, la actriz de “100 días para enamorarnos” aclaró que no permitirá que las especulaciones acaben con la amistad que mantiene con el famoso.

“Esta es la única vez que lo voy a decir, Gio es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre. Es lo que les digo, pasa que, yo tengo muchos amigos, puedes salir a tomar un café entonces ya dicen que… Gio es mi amigo, siempre lo va a ser, es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá”, detalló la histrionisa ante las cámaras de diversos medios.

Asimismo, Geraldine Bazán declaró que actualmente se encuentra “soltera y si compromisos” en el ámbito amoroso, algo que no necesita para disfrutar de esta etapa de su vida llena de éxitos profesionales y personales.

“Cuando esté enamorada… no diré nada, pero habrá señales. Yo creo que eso se nota, y la verdad es que claro que el amor es lo más importante, me encanta estar en pareja, pero soy una mujer completa, yo no estoy buscando una media naranja, yo soy de verdad una mujer completa, con mi trabajo, con mis hijas”, indicó.

En este sentido, la histrionisa adelantó que incluso en el momento en el que decida darse la oportunidad de iniciar una relación amorosa, esta no será tan pública como en ocasiones anteriores.

“Creo que esa parte de la vida privada, sentimental, sí me he vuelto un poco más reacia y ustedes lo saben, porque realmente estando en el medio no puedes estar con una persona y a la mera hora no funciona, ya platicaste, ya dijiste y a la mera hora no funciona”, puntualizó.

Seguir leyendo:

• Desde las alturas, Geraldine Bazán presume su figura enfundada en un look playero

• Geraldine Bazán conquista las redes con una selfie al natural y sin filtros

• Geraldine Bazán conquista las montañas de Aspen con un enterizo de cuero ‘pegadito’