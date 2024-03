EE.UU. quería usar ingeniería inversa de naves alienígenas pero no encontró ninguna, revela informe

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha sido claro: no hay extraterrestres ni naves espaciales ocultas bajo su custodia. Sin embargo, sí contempló desvelar los secretos de cualquier tecnología alienígena que cayera en sus manos con un programa de ingeniería inversa, según revela un informe.

Este detalle se desprende de un exhaustivo análisis de archivos clasificados desde 1945 hasta 2023, entregado recientemente al Congreso. Realizado por la All Domain Anomaly Resolution Office (AARO), creada en 2022, el informe del Pentágono pone fin a las especulaciones sobre operaciones encubiertas y visitantes de otras galaxias.

“La AARO no encontró evidencia de que ninguna investigación del Gobierno de Estados Unidos y de académicos haya confirmado el avistamiento de un ovni de tecnología extraterrestre“, concluye el informe.

El año pasado, David Grusch, antiguo oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, presentó un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en el que alegaba que el Gobierno posee tanto naves de origen no terrestre como los restos de sus tripulaciones. Sin embargo, a pesar de estas impactantes afirmaciones, el informe desmiente en gran medida las afirmaciones de Grusch.

