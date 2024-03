Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de marzo de 2024

Piscis

Ten cuidado con lo que pasa por tu mente pues podrías atraer ciertas cuestiones negativas, se visualizan cambios en tu estado de humor y problemas en el área familiar. Cuídate de traiciones de personas de piel blanca pues estarán a la orden del día. Confía más en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para conseguir lo que quieres pero no lo aprovechas como se debiera debido a que pierdes el tiempo resolviendo la vida de personas que no deberían de importarte demasiado. Es importante que pienses las cosas bien antes de actuar, últimamente te has metido en problemas por expresar lo que sientes, te vale gorro que la bomba estalle o lo que pueda pasar solo te centras en lo que es mejor para ti. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías perder el piso sin darte cuenta. Hay movimientos importantes en tu vida que te dejarán muy buen sabor de boca. Trata de no ser tan aprensivo con tus amistades pues algunas veces las cansas con escenas de celos que no vienen al caso.

Acuario

Trata de no juzgar a las demás personas recuerda que ellas no han tenido las mismas oportunidades que tu. La vida te colmará de nuevas oportunidades en lo laboral, material y sentimental, aprende a decir que no y no siempre decir sí a todo solo por quedar bien. La llegada de personas nuevas a tu vida cambiará tu perspectiva de las cosas, no dejes nada para mañana, haz las cosas hoy pues es cuando mejor se darán. Es importante que no descuides tu cuerpazo criminal ni tu alimentación, tienes mucha fe y poder para lograr lo que te de tu gana sin embargo no te has sabido dar cuenta de eso. Te busca persona del pasado para remediar errores, si ya te curaste de espanto no des entrada a tu vida, recuerda que el recalentado nunca sabrá mejor al menos que sean tamales. Te quedarás con ganas de expresarle lo que sientes a una persona pero tu miedo al rechazo y alejamiento te hará mejor quedarte con la boca bien cerrada. Lo más importante para ti deberá de ser tu vida así que pon mucha atención en lo que sucede con ella. Te viene una racha económica, controla tus gastos y aprende a no dar más de lo que tienes.

Capricornio

Hay muchas oportunidades de crecimiento en el área económica pero también se visualiza la llegada de persona piel blanca que podría meterte en problemas. Ten cuidado con tratar de cambiar la manera de pensar de otras personas, recuerda que cada persona es libre de hacer lo que se le venga en gana. No tengas miedo a enfrentar nuevos retos recuerda quien eres y hacia dónde te diriges. Nuevos escenarios y nuevas oportunidades podrían ser la solución a muchos problemas además de encontrar a esa persona que tanto necesitas y requieres en tu vida. Si ya tienes una relación o una pareja debes aprender a darle su lugar y no quitarle su libertad, algunas veces sueles exigir más de lo que puedes ofrecer. Nuevas amistades y cambios en el terreno del amor han de llegar, ten cuidado con lo que piensas y deseas pues muchas cosas se van hacer realidad. Hay posibilidad de un viaje o salida de la ciudad en el cual te la pasarás de lo mejor. Recibirás noticias de una persona que te interesa mucho. Hay movimientos en tu carácter podrías afectar a quienes te rodean pues andarás que ni el sol te calienta.

Sagitario

La llegada de una persona nueva a tu vida, te convencerás en que tienes que intentarlo pues las circunstancias, los detalles y tratados de él o ella hacia ti serán la clave para que aceptes el reto. Perdiste un ser muy especial en tu pasado debido a tu incapacidad de creer y confiar en las personas, tu orgullo te ha llevado a cometer grandes errores y mientras no logres quitarlo de tu camino jamás lograrás nada más. Ten paciencia y no te desesperes pues lo mejor está por venir, sino te ha ido del todo bien en tu vida debes aprender de esos errores para poder abrir las puertas a nuevas cosas. Es posible que la vida te llene de nuevas oportunidades sin embargo volverá a repetirse una situación de tu pasado debido a traiciones y malos entendidos. Ten cuidado con trámites y cuestiones que tienen que ver con compra y venta pues no se ven muy bien beneficiadas para ti. No vivas en el pasado, necesitas quitar todas esas cosas de tu camino pues no te dejarán avanzar de la forma que necesitas y debes hacerlo. Necesitarás mucho de una persona que no está contigo y desearás que las cosas vuelvan hacer como antes.

Escorpio

Ten cuidado con persona del sexo femenino que te andará rondando de piel aperlada a morena podría andar hablando mal de ti y de tu trabajo. Es posible que en pocos días recibas una sorpresa de parte de una persona muy especial. Cambios importantes en los dineros, te llegaran en pocos días. No confíes tanto en quien se te acerca como cordero manso y que no rompe un lato pues cuando menos lo acuerdes sacará las uñas. Ten cuidado con lo que vas expresar sobre todo en el área de tu familia pues podrías ocasionar un disgusto o mal entendido con un miembro de tu familia. Etapa buena sin embargo hay cicatrices que solo han sanado por fuera sin embargo por dentro seguirán afectando un poco más. Cambios de humor repentinos y bipolaridad a flor de piel. Tiempos de mejoras bastante bueno en muchas áreas sin embargo una noticia no esperada podría hacerte caer o arruinar tus días. Cambios en el ámbito laboral que te van a beneficiar, te buscará ex pareja pues ahora serás su consejero y quizás hasta paño de lagrimas. Algunas ocasiones descuidas tus cosas por atender las de otras personas, mientras vivas así jamás concretarás tus metas y sueños.

Libra

Muchas veces te expones demasiado a chismes y malos entendidos por estar defendiendo a personas que no deberían de ser parte importante para ti. Hay días en que quisieras ya no seguir tu camino, te desespera darte cuenta que las personas nunca cambian y cuando más les das mas te quitan o más te exigen. Es probable que sientas un poco de rencor sobre cierta persona debido a que te darás cuenta que no te jugó del todo bien, no trates de tomar represarías en su contra y deja que la vida se encargue de poner las cosas en su lugar. Eres una persona buena y de nobles sentimientos y eso ocasiona que las demás personas se aprovechen de eso. Cuídate mucho de habladurías y de chismes que no está la hoya para los tamales. Hay posibilidad de viajes y de salidas con amistades, empezarás a darte cuenta quienes de esas personas realmente valen la pena y quien de plano solo constituye un obstáculo en tu camino. La vida te ha de llenar de nuevas oportunidades y está por poner a la persona correcta en tu vida. Hay amistades que tienen cierto rencor o envidia por ti sin embargo están muy pegadas a ti esperando que te equivoques o cometas el más mínimo error para echártelo en cara.

Virgo

Una amistad necesitará mucho de tu apoyo en estos días. Ten presente que quien te quiere te busca así que no gastes tu tiempo en gente que solo te habla por interés o cuando necesita algo. Un negocio comenzará a cuajar de la mejor manera. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran sorpresa al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Eres muy celoso o celosa y eso se debe a que te han traicionado ya anteriormente, ten presente que no todas las personas son iguales y si vas a juzgar a una por lo que hizo otro u otra lo único que lograrás es que se cansen de ti y al final te quedes nomas viendo. Noticia inesperada podía ocasionarte estrés y tristeza. No trates de crear amor dónde no hay interés por la otra persona y donde no existe, la primera impresión siempre será la más importante. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Leo

Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. No des motivos para que la persona que te ama se aleje de ti, busca la manera en que esté más cerca de ti, recuerda que el karma no perdona así que de hoy en adelante pon más atención a tus actos. Debes aprender a no criticar los gustos de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te podrías exponer mucho a que te critiquen o hablen mal de ti. Si tienes pareja se más cariñoso y entregado, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y el aburrimiento, la innovación será la clave pa’ que la relación salga a flote. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Ten cuidado con tus amistades son muy bipolares y neuróticas días te hablan súper bien y otros ni te mascan y por esas cuestiones soltarles mucha información podría perjudicarte.

Cáncer

Si tienes pareja, viene un enfrentamiento que podría poner en una cuerda su relación, no hagas tanto caso a chismes. Comenzarás a planear un viaje en el cual te va pasarás de la mejor manera. Ten presente que la vida es muy corta así que trata de no darle importancia a la gente que solo busca desprestigiarte con comentarios falsos y negativos. Recuerda de dónde viene y hacia dónde vas, la vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, en los dineros se ve una mejoría aprovéchala y no gastes de más en cuestiones que por el momento no necesitas o no es indispensable. Te vienen movimientos buenos en el área de los dineros, cuídate de fracasos en el área laboral pues estarán a la orden del día. Recuerda que si no hay admiración no habrá amor solo amistad. Cuida más lo que sale de tu boca, podrías cometer una imprudencia y afectar. Posiblemente se cancele una salida que habías planeado con amistades, jamás se pondrán de acuerdo. No dudes en tus metas y planes, algunas veces te da pavor perder algo cuando no has ganado nada.

Géminis

Embarazo de amistad se aproxima y la separación en alguien cercano. Muchas cuestiones del pasado retornan, recordarás lo sucedido, no te lamentes y no vuelvas a comer lo que ya comiste, recuerda que existen nuevos horizontes y nuevas oportunidades en tu vida. Es probable que la vida te vuelva a poner en una situación algo compleja pero no te sientas mal ni reniegues de ella pues te enseñará grandes cosas entre ellas a madurar y lograr tus metas y objetivos. La vida te ha fregado mucho y prueba de eso es que te has hecho muy duro o dura de tu corazón, ya no permites que abusen de ti tan fácilmente y muchas veces dañas en defensa propia. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfermar en estos días e ir a dar hasta el hospital. Si has subido de peso deja de quejarte y mejor ponte las pilas y dale a la dieta y al gym pues será la única manera en que lograrás tener el cuerpo que quieres y deseas. Es probable que la vida te ponga una prueba muy grande la cual te hará valorar a muchas personas que te rodean.

Tauro

Trata de no alejarte de esas personas que han estado ahí contigo incondicionalmente, recuerda que lo que esas personas hacen por ti, nadie más lo va hacer. Muchas veces caes en cuestiones muy tontas, sin duda alguna te gusta la buena vida y no está en tus planes pasar necesidad en el futuro, es momento de comenzar apostar por tus sueños y anhelos. No temas a las pruebas que te pondrá la vida pues son las que te harán una persona más fuerte. Aléjate de relaciones prohibidas y si lo haces después no te quejes de ser el segundo plato. Hay una amistad a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifica de quien se trata pues podría constituir tu felicidad. Si tienes una relación aprende a valorar el tiempo que esa persona dedica a ti y no caigas en celos y sandeces que no son ni existen. Comenzarás ver grandes cambios en tu vida, la llegada de nuevas personas que guiarán tus pasos y la posibilidad de emprender un nuevo trabajo. Reencuentro con personas de tu pasado en próximos días, recordarán viejos momentos.

Aries

Trata de no exigir más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. No te tomes las cosas tan apecho y ve la vida de manera positiva. Ten cuidado en esperar más de las personas pues hay muchas que no están dispuestas a dar nada o regresar lo que les has dado y ofrecido. No te apresures a las cosas ni tomes decisiones apresuradas, es importante analizar bien lo que sucede antes de lanzar el veneno que traes atorado. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con todo el mundo no es necesario, primero estas tú, después tú y al final tú. Cambios de planes de último momento. Vienen muchos cambios a tu vida lleno de sorpresas, deberás de tener cuidado con amores del pasado los cuales podrían aparecer y con ellos un cambio radical en tu vida. No te dejes manipular por personas que comenzarán a llegar a tu vida porque buscaran sacar algo de provecho. Mucha suerte en juegos de azar y hay una posibilidad de comprar casa o vehículo. Amor de lejos es de pensarse, respetar y confiar, recuerda que ver a diario a la persona puede cansar.