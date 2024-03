Jugador que casi lesiona a Lionel Messi después de un planchazo, decidió hablar sobre ello

El Inter Miami y el Nashville SC tendrán un partido de revancha este miércoles por la noche en lo que serán los octavos de final de la Concachampions League; el partido de la ida culminó igualado a 2 goles por bando y gracias a la ventaja por los goles de visitante, el equipo rosa tiene la posibilidad de avanzar a los cuartos de final aún si el encuentro culmina empatado a cero goles o a uno. El partido se llevará a cabo en las instalaciones del Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida.

El partido de ida quedó en el recuerdo de los fanáticos alrededor del mundo, especialmente por una acción que preocupó y encendió las alarmas a más de uno, especialmente en el Inter Miami luego de una patada que recibió el ídolo argentino nacido en Rosario, Lionel Andrés Messi y que casi culmina en una grave lesión para el delantero estrella.

Terrible entrada a Messi en el partido ante Nashville por la CONCACAF Champions cup, el árbitro no cobró ni falta ni el VAR llamo a revisar la jugada pic.twitter.com/uOw091QL3g — Heroica Deportiva (@sergioferis) March 8, 2024

¿Qué fue lo que sucedió?

En el complemento del partido en un intento del ex jugador del Fútbol Club Barcelona y el París Saint Germain por obstruir un despeje del jugador defensa del Nashville Lukas McNaughton quien llegó antes y luego de su rechazo, su pierna derecha quedó en alto e impactó completamente con la zona de los gemelos del jugador argentino.

Luego de esta escena que trascendió en las redes sociales, el defensor tomó la palabra y habló en la conferencia de prensa de este martes y tuvo palabras bastante controversiales al respecto: “Hice muchas entradas en mi carrera y es lo que es. La gente quiere crear algo falso antes y después del partido. Es sólo una entrada. Es lo que es…”, minimizó el incidente MacNaughton.

Preocupación en Miami por Messi

Los gestos de dolor de Lionel Messi luego de la fuerte entrada de McNaughton llenaron de preocupación a los fanáticos alrededor del mundo del jugador argentino, y es que todo fue peo una vez que el vídeo se pudo apreciar en redes y se aprecia como al argentino se le dobló la rodilla y el tobillo al mismo tiempo y de manera inmediata cayó al suelo haciendo muchos gestos de dolor. No hubo acción alguna por parte del árbitro Marco Antonio Ortiz Nava y el VAR no actuó tampoco, por lo que el defensor del Nashville no fue sancionado por esta acción.

“El abuso es el mismo en todos lados. En persona u online. Yo estoy listo para jugar, no me afecta a mí”, continuó el jugador defensa del Nashville SC tras ser consultado sobre las críticas que sufrió en las redes sociales, especialmente por fanáticos argentinos.

Entrenador del Nashville respalda a su jugador

Gary Smith, director técnico del Nashville fue bastante claro en la conferencia de prensa que respaldaba a su jugador en todo momento y que no estaba de acuerdo con los ataques que recibió en redes sociales Lukas: “Yo soy de leer las redes sociales y creo que la mayoría de esa gente que escribe en las páginas no tiene cara, no tienen nombre y en general son tontos. Los personajes fuertes son los que dicen eso”.

Messi de nuevo en juego

Lionel Messi a volverá a la acción en los campos de juego, luego de que el director técnico Gerardo ‘El Tata’ Martino tomara la decisión de darle descanso en el último encuentro por la MLS ante el CF Montreal donde estos últimos obtuvieron una victoria de 3 goles por 2.

El jugador argentino venía de disputar los cuatro partidos de la temporada con Inter Miami: tres juegos de la Major League Soccer, con triunfos frente a Real Salt Lake y Orlando City y una igualdad con Los Ángeles Galaxy, y este empate ante Nashville.

🟡 Nashville 2-1 Inter Miami 🦩 pic.twitter.com/F9Czr8V7tG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 8, 2024

