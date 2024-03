Tío de Rafael Nadal comparó a Rafael y Roger Federer con rivalidad de Messi y Cristiano Ronaldo

Rafael Nadal y Roger Federer marcaron época en el mundo del tenis y en el deporte en general con una rivalidad de las más grandes, al punto de llegar a ser comparada con la que sostienen aún hoy en día el astro argentino Lionel Messi, quien hace vida en el Inter Miami de la Major League Soccer y el delantero estrella portugués, Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr de la Saudi Pro League.

El tío y ex entrenador de Rafael, Toni Nadal, a través de un análisis dejó saber algunas revelaciones sobre su sobrino como el día que un médico le propuso que su carrera podía haber llegado a su fin en el año 2005 con tan solo 19 años.

Messi vs Ronaldo

En cuanto al tema de comparar a su sobrino y a Roger Federer, Toni Nadal aseguró que “es comparable con la rivalidad Nadal-Federer, sólo que Rafa puede hacer lo mismo que hace Federer, en cambio Cristiano no puede hacer lo que hace Messi”. Confesó en una entrevista con Súper Deportivo Radio con el periodista Emiliano Nunia.

“Es comparable por la duración. De Messi a Cristiano hay más diferencias que de Rafael a Federer. Siendo Cristiano un futbolista excelente, creo que Messi no tiene casi comparación con nadie. Federer es un jugador increíble para mí. Lo que ha hecho y conseguido. Lo que le visto hacer en una cancha de tenis no se lo he visto hacer a nadie. Podríamos decir que Federer ha sido Messi. Rafael (Nadal) tiene un talento distinto, pero muy elevado. Es probablemente el jugador que mejor ha golpeado en mala posición”, añadió el tío de uno de los mejores atletas de los últimos tiempos.

“Nadal-Federer es comparable con Cristiano-Messi, pero con dos diferencias.



De Messi a CR7 hay más diferencia que de Federer a Nadal y la otra es que Rafael puede hacer lo mismo que hace Federer, en cambio Cristiano no puede hacer lo que hace Messi”.pic.twitter.com/Oir1ZFFgTZ — Golpe de Tenis (@golpedetenis) March 12, 2024

“Es verdad que mi sobrino no tiene la excelencia técnica o la elegancia que pueda tener Federer, pero Rafael hace lo mismo que hace Federer, aunque Cristiano no puede hacer lo mismo que hace Messi. Cristiano es muy bueno, pero no tiene la capacidad para hacer los driblings que hacía o que ha hecho en toda su carrera Messi. En el caso de mi sobrino, de manera diferente, es capaz de hacer los golpes que hace Federer”.

“Hoy vivimos en un mundo donde cuesta mucho decirle a la gente la realidad. La frustración viene de una falta de ánimo, de una búsqueda exagerada de la inmediatez y no afrontar la realidad y una sobrevaloración personal. Messi, perdió 5 balones de oro con Cristiano Ronaldo. El mejor de la historia también tuvo reveses, pero la diferencia que a Messi la frustración no le impidió avanzar en su carrera”, subrayó el entrenador.

Problemas físicos para Rafael desde muy joven

“Yo vi un chico (Nadal) que tenía problemas físicos de nacimiento y que tuvo que combatir desde pequeño. Él me enseñó que, aunque muchos problemas que puedas tener, puedes seguir intentando alcanzarlos objetivos que uno se propone. Me enseñó que a pesar de tener muchos éxitos siempre mantuvo los pies sobre el suelo”, recordó.

“Rafael de nacimiento tuvo un problema en uno de sus pies, una mala formación en un hueso de sus pies. Es un problema congénito que le provocaba mucho dolor. Había partidos que se hacían largos y el dolor se hacía incesante. Eso lo provocó muchísimos problemas en sus pies, tuvieron que cambiarles sus plantillas que le cambió su manera de apoyar sus pies. Recuerdo que el médico y especialista que visitamos en el 2005 nos dijo que su carrera estaba terminada, porque otros pacientes, que tenían ese problema solo hacían deportes muy light. Pasaron 20 años y mi sobrino lo sigue intentando; tiene récord de participaciones consecutivos en Master de finales de año y durante 17 años terminó entre los 8 primeros”, aseguró.

Comienza Indian Wells, excusa ideal para recordar este momentazo 🍿



Se jugó un dobles Federer/Wawrinka vs. Nadal/López.



2 minutos que valen mucho la pena.pic.twitter.com/MyonuePdC3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 5, 2024

Toni también quiso hacer énfasis en que gracias a las grandes actuaciones y al nivel de juego de su sobrino, Rafael, tuvo la oportunidad de vivir cosas dentro del deporte que jamás imaginó: “Gracias a Rafael tuve la suerte de emocionarme muchas cosas, viendo ganar partidos y campeonatos”.

De aquellas épocas en las que trabajaron juntos, contó que “disfrutaba a Rafael estando adentro de él y no lo sufría tanto porque entendía más las derrotas que las victorias. Ahora sufro mucho más”.

¿Volver a entrenar a Rafael?

Toni además dejó por sentado su pensar y posición en cuanto a volver a ser entrenador de su sobrino: “sería utópico volver a trabajar con un joven como Rafael Nadal. Yo no me engaño nunca. Yo sé que eso es imposible. La motivación e ilusión mía es sentirme útil trabajando con tenistas y ayudarlos”.

“La ilusión es lo que marca la diferencia entre el ser humano y el mundo animal. La vida está compuesta de realidad e ilusión. La realidad la vivimos casi igual que la viven los animales. Lo que no vivimos igual es la ilusión por mejorar, por conseguir un reto”, reflexionó.

“Uno tiene que intentar buscar motivos que lo lleven a uno a mejorar lo que está haciendo. Siempre hay que buscar motivos para motivarse, de lo contrario la vida se conviene en rutinario”, finalizó Toni Nadal en la entrevista.

"Yo creo que la rivalidad Federer-Nadal es comparable a la de Messi-Cristiano por la duración. Una diferencia es que Rafa hace prácticamente lo mismo que hace Roger, pero Cristiano no puede hacer lo que hace Messi".



🗣️Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa, en @SuperDeporRadio. pic.twitter.com/swSuknPmzC — VarskySports (@VarskySports) March 12, 2024

Sigue Leyendo:

Rafael Nadal no disputará el Abierto de Australia; el histórico tenista español se retira por lesión

Rafa Nadal confesó el complicado camino de su regreso al tenis: “Ha habido dudas”

Rafa Nadal evade un posible retiro y entrena fuerte para volver con todo en 2024