Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de marzo

Bad Bunny durante tres noches

El cantante de música urbana, Bad Bunny, regresa a los escenarios con la gira Most Wanted, que presentará en tres fechas en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Interpretará los temas de su disco más reciente, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. Del miércoles al viernes 15 de marzo, 8 pm. Boletos desde $200. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: Marta Lavandier. | AP

Vuelven las mariposas

El Butterfly Pavilion, el mariposario con sus decenas de especies, regresa al Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) para celebrar la llegada de la primavera. Permanecerá abierto hasta el verano. El pabellón también ofrece la oportunidad de ver plantas en las que se reproducen estos coloridos insectos. Del domingo al 25 de agosto. Boletos desde $8. Informes nhm.org.

Foto: NHMLA

Exhibición japonesa

El Japanese American National Museum (100 N. Central Ave., Los Angeles), presenta Giant Robot Biennale 5, una exhibición recurrente que resalta los trabajos creativos que celebran el carácter distintivo de Giant Robot, un símbolo de la cultura pop alternativa asiáticoamericana, y una marca esencial que integra el pop art, las tablas de patinar, los libros de cómics, las artes gráficas y la cultura de los juguetes de vinilo. Termina el 1 de septiembre. Boletos desde $9. Informes janm.org.

Noche de estrellas

El evento anual, Noche de Estrellas, que tendrá lugar en el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach), contará con un programa que pueden disfrutar todos los miembros de la familia. Participan el DJ Quinto Sol, la banda Sonsoles y el mariachi Divas de de Cindy Shea. Habrá danza azteca, juego de lotería, puestos educativos y comida y bebidas a la venta. Viernes 6:30 a 10:30 pm. Boletos $25. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Exhibición familias

Doc McStuffins: The Exhibit ya abrió sus puertas en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar). La exhibición interactiva permite a los visitantes ayudar a la doctora en el hospital de juguetes; hay unos que necesitan una revisión en el cuarto de emergencias, otros que necesitan un corte de pelo en el Pet Vet y juguetes bebés que tienen que ser alimentados en los cuneros. Los más pequeños aprenderán lecciones de vida acerca de la salud y el bienestar. Termina el 11 de mayo. Boletos desde $16. Informes discoverycube.org.

Foto: Disney Junior

Festejo a César Chávez

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), celebrará al líder sindical César Chávez, con un evento en el que las familias podrán aprender sobre la lucha por los derechos laborales y civiles de este activista. Habrá música y danza, talleres de arte y jardinería, una hora de cuentos y la participación de organizaciones comunitarias. Actuarán el Mariachi Juvenil de Santa Monica, el ballet folklórico Y Arriba México, el DJ Ani y el DJ Sol y la Tierra Blanca Dance Company. Domingo 12 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: LA Plaza de Cultura y Artes

Concierto de jazz

Para continuar con los festejo de sus 30 años de existencia, el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles), presenta a la cantante de jazz Madeleine Peyroux, quien interpreta temas como “Careless Love” y “Don’t Wait Too Long”. Sábado 8 pm. Boletos desde $30. Informes luckmanarts.org.

Foto: Luckman Fine Arts Complex

Danza moderna

El Alvin Ailey American Dance Theater regresa al Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) para comenzar una residencia de varias temporadas durante varios años. La compañía expandirá su tradición coregráfica con la adición de nuevos coreógrafos al repertorio de la compañía con estrenos mundiales y clásicos del extenso catálogo de este grupo. Del miércoles al domingo 24 de marzo, 7:30 pm. Boletos desde $34. Informes musiccenter.org.

Foto: Alvin Ailey American Dance Theater Crédito: Cortesía

Muestra de autos

GM’s Marvelous Motorama es la nueva exhibición que despliega el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) y que incluye seis “autos de ensueño” de la colección de Joe Bortz. Es la primera vez que se muestran estos autos concepto que originalmente giraron por el país en los cincuentas y sesentas como parte de los eventos Motorama futuristas de General Motors. A partir del sábado. Boletos desde $21. Informes petersen.org.

Foto: Petersen Automotive Museum

Rollos antiguos en exhibición

La Getty Villa (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta The Vesuvius Challenge: Resurrecting a Library of Ancient Scrolls, un evento que se llevará a cabo en persona y en línea y en el que expertos hablarán acerca de los rollos de papiro encontrados en la Villa romana dei Papiri en Herculaneum y de cómo se pudieron descifrar sin destruirlos. Sábado 4 a 5:30 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.