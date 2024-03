El golazo hecho por Messi al Nashville y la gambeta que ridiculizó un rival en victoria de Miami

Lionel Messi una vez más se puso el traje de héroe e ídolo en lo que fue la victoria del Inter Miami de 3 goles por 1 ante el Nashville SC en partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions League; el rosarino y ex jugador del Fútbol Club Barcelona y el París Saint Germain anotó un gol y otorgó una asistencia para ser la punta de lanza en esta importante victoria que clasifica al equipo rosa a los cuartos de final.

Messi volvió a la acción en el campo de juego luego de haberse ausentado por temas de descanso en lo que fue la más reciente derrota del campeonato norteamericano de la Major League Soccer, donde el Inter Miami vio perder su invicto con marcador de 3 goles a 2 en favor del CF Montreal; el rosarino junto a su amigo y colega Luis Suárez pusieron al equipo rosa a la espera del ganador de la eliminatoria entre el Monterrey de México y Cincinnati.

“Ronaldo, Ronaldo”, le gritaban a Messi los hinchas de Nashville. La respuesta llegó 15 segundos después. pic.twitter.com/kjVUhmYWjl — VarskySports (@VarskySports) March 14, 2024

Messi tuvo una exhibición única

Más de 21 mil personas hicieron acto de presencia en el encuentro y fueron testigos del gran nivel de juego que mostró una vez más Messi; el paraguayo Diego Gómez también sería parte del gran rendimiento del argentino ya que en su momento encaró hasta ingresar al área rival, juntó a tres rivales y otorgó una asistencia a Messi que quedó con el espacio necesario para rematar con su zurda de oro al palo más lejano del portero.

Como si fuera poco con el tanto y la magistral asistencia que otorgó para el gol de Suárez, la pulga también hizo gala de sus grandes habilidades con el balón a través de una gambeta espectacular que fue un regalo a la mirada de los espectadores antes de abandonar el campo a los 49 minutos del partido.

Un gran movimiento en donde se pudo ver cómo Messi dominó la pelota con el pecho, giró rápidamente y se pudo zafar de la marca de Taylor Washington, todo en un mismo movimiento que dejó a más de uno con la boca abierta. Luego condujo el balón con una velocidad impecable y envidiable que pudo haber terminado en la primera jugada de peligro. “Están viendo a un maestro en su trabajo”, aseguró un usuario que compartió las imágenes a través de su cuenta de Twitter.

La gran actuación del argentino lamentablemente llegaría a su fin a los pocos minutos de haber comenzado el segundo tiempo del enfrentamiento. A los 49 minutos el ex culé dejó el campo caminando por una lesión menor, lo que encendió las alarmas en el Inter Miami y la selección nacional de Argentina. Posteriormente, en rueda de prensa, Gerardo Tata Martino confirmó que Leo sufrió una “sobrecarga en el posterior derecho”.

"MESSI SINTIÓ UNA SOBRECARGA Y LE VAN A HACER ESTUDIOS" 🚨🇦🇷@gastonedul dio detalles sobre el estado físico de la Pulga en la antesala de los amistosos de la Selección Argentina. pic.twitter.com/GMrpltvskx — TyC Sports (@TyCSports) March 14, 2024

“Tiene una sobrecarga en el posterior derecho, no había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando y entonces preferimos que saliera del partido”, afirmó el entrenador de 61 años.

Martino aclaró el panorama de lo que serán los próximos partidos del Inter Miami, donde Lionel Messi posiblemente no sea de la partida ante el DC United: “No me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Lo único que podría decir de cara a lo que viene. Luego él hará alguna imagen e iremos viendo cómo evoluciona”, afirmó y agregó: “No se trata de reemplazar a un futbolista, se trata de remplazar al mejor futbolista de todos”.

Cabe destacar que Messi debería hacer su pronto arribo con la selección argentina de cara a la próxima doble fecha FIFA, después del fin de semana de la MLS.

