Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de marzo de 2024

Piscis

Ten cuidado con una amistad que ha estado decaída y deprimida, podría arrastrarte a su estado de ánimo y ocasionar ciertos desordenes emocionales en ti. Si la persona que te gusta no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti, mejor aprovecha ese tiempo en ti que el amor ha de llegar cuando menos lo esperes. Recuerda que nada es como parece, no trates de pensar cosas que no son, si tus ojos no lo ven no existe, así que no te vengan otras personas con cuentos y chismes de vecindad que solo te van a preocupar más de la cuenta. Bájele a los celos, desconfianza y orgullo pues solo te amargas tu solo. Cuida lo que comes y aprende a ser más ejercicio pues se te está haciendo bolas el engrudo. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes.

Acuario

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. No vivas al día, vive cada segundo y no te quedes con ganas de nada, que te valgan los comentarios negativos, vienes a ser feliz. Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. No caigas en provocaciones que te pongan de mal humor o te hagan perder tu conciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Tu manera de ver la vida te va ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte. Vienen nuevos amores en camino pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada, persona de piel blanca te va traer algunos problemas debido a envidias. Si la relación con tu pareja se ha notado turbia es porque han dejado de ser quienes eran cuando iniciaron y han caído en la monotonía. Te enteras de una verdad oculta que te pondrá muy de malas puede ser en el área de la familia o relación.

Capricornio

Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas. Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti; no hagas promesas cuando estas feliz pues esas son las que por lo regular no cumples. Recuerdan que no eres perra de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes, no es momento de que te guardes nada pues podría transformarse en una bomba de tiempo. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído, quizás sea el clima.

Sagitario

Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia donde quieres llegar en esta vida. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Eres muy de pégame pero no me dejes. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien, a veces estas tan necesitado o necesitada de cariño que cualquier cariño te hace caer. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado, la soledad ya no te preocupa pero te podría traer problemas de depresiones.

Escorpio

Si esa persona te interesa muéstrale tu interés pues está naciendo un sentimiento entre ambos que podría consolidarse más pronto de lo que te imaginas. Si tienes pareja y esta no confía y duda de ti cada que puede medita un poco sobre si es la persona que deseas a tu lado; no vale la pena perder el tiempo con quien no cree ni confía en ti, pon en una balanza los momentos buenos y malos y ahí sabrás qué es lo que pesa más. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas. Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso, se muy persuasivo e identifica a tus enemigos. Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca encontrar el balance, recuerda que la felicidad es una actitud y no es eterna, así que no te atontes más y aprovecha bien los momentos felices.

Libra

Ten cuidado con un familiar, podría meterte en problemas que tienen que ver con cuestiones de los dineros. Amor a distancia se pondrá a prueba. Es momento de iniciar de cero, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tu, hazlo a tu manera, no des explicaciones, solo vive y disfruta al 100 por cienta. Vienen días muy perruchos en los cuales te vas a desprender de muchas personas que te han dañado u ocacionado problemas. Una nueva amistad va llegar en próximas fechas y podría surgir un sentimiento nada sano por ella, no te obsesiones tanto por encontrar el amor porque lejos de traerlo sueles alejarlo, el amor ha de llegar en el momento correcto ni antes ni después. Aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, amate mucho que nadie lo va hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles que deberían de ser los más importantes para ti.

Virgo

Una compra se realizará no te agradará del todo al final, pero sabrás conformarte. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia y va a buscar fregarte. Ya no ayudes a quien ni gracias te da, deja que se haga garras por su cuenta y que te valga mauser. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca en perra de mil chiches. Persona piel blanca te dará noticias que esperabas desde hace tiempo. Movimientos lunares te van a traer como burro o burra en primavera si no tienes con quien te va tocar hacerte el favor por ti solo o sola. Si te engañaron, traicionaron y más, no te preocupes que la vida ya se está encargando de esas personas, tu mejor preocúpate por no convertirte en alguien como ellos. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo muchos buenos momentos.

Leo

Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones y de no permitir que nadie meta su cuchara o su opinión en lo que quieres, buscas y deseas. Inicias una relación dentro de poco, pero durará casi nada debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pedo, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Ten cuidado con la calentura pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tú eres muy de enamorarte en una noche.

Cancer

Arma ese negocio que tienes en mente, será una excelente oportunidad de crecimiento. Amores de una noche se visualizan. Y una amistad estará jode y jode tu día. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos de más. Deja de tirarte al piso pa que te RECOJAN, sabes bien que esa estrategia no te falla y sueles hacerlo para conseguir lo que te de tu reverenda gana. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto solo sigue tus instintos. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Géminis

No permitas que la costumbre dañe más tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho esta hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas. A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso sino de algo mucho mejor. En la medida que des recibirás. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Estrés en tu trabajo y posibilidad de mejoras en lo laboral. Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas.

Tauro

Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la tostada. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga puro maiz tuerzo. Si no tienes pareja ni te preocupes sigue como hasta hoy conociendo y comiéndote cuanto antojo pase por tu cabeza y por tus partes nobles, vida solo una, cuando te canses busca algo sólido y niega la putería que viviste. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas.

Aries

Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos porque te podrías endeudar y ahorita la marrana no está pa enflacarla. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres un chorro podría comenzar a sentir atracción por ti. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación, salgan a nuevos lugares y usen juguetes sexuales, lo que sea es bueno con tal de reavivar la llama del amor y el deseo apasional. Traerás muchas personas tras de ti que solo quieren beneficiarse de algo, pon mucha atención y cuidado porque podrían ser hasta de tu familia. Amor del pasado se presenta en tus sueños. Nada de segundas oportunidades ya sabes que eso no es lo tuyo y si lo permites no te quejes que te vuelvan hacer de chivo los tamales. No seas tan exigente a la hora de buscar pareja, recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada así que no te sientas la gran garza envuelta en huevo.