Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 15 al 17 de marzo de 2024

Mhoni Vidente, famosa astróloga reconocida por sus predicciones y rituales, nos comparte su horóscopo correspondiente al fin de semana del 15 al 17 de marzo de 2024. La vidente en esta ocasión, nos dice cómo los planetas influyen en el destino de cada signo.

Aries

El regente de tu signo es el planeta Marte por lo que son de una personalidad magnética y muy fuerte y son grandes líderes capaces de entusiasmar a los demás, dotados de una gran energía positiva contagian casi a todo mundo y son capaces de solucionar cualquier problema que se les presente.

A veces su forma de ser los lleva a ser algo crueles y realistas porque no se dan cuenta que los demás signos no tienen esa capacidad de energía y por eso tiende a ser así y por naturaleza son capaces de estar en movimiento siempre no les gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso lo hace constantemente exitoso en todo lo que realiza.

Tendrá un golpe de suerte con los números 09, 23 tu color es el rojo, te llega un amor del signo de Capricornio , Leo o Libra que va a ser muy compatible con tu signo y para estar juntos.

Arreglas asuntos de tu trabajo en este fin de semana y preparas la tesis o examen profesional.

Tauro

El regente de este signo es el planeta Mercurio que se les otorga una personalidad muy fuerte y controladora, pero a la vez su mentalidad recta y trabajadora lo hacen siempre ser grandes empresarios y líderes políticos.

Lo negativo de los Tauro es que les dura mucho tiempo un pleito, o sea, no saben pedir perdón y no reconocen sus errores por eso casi siempre son muy determinantes en su tu vida amorosa.

Su capacidad de mandar y dirigir los hacen siempre jefes o directores de su trabajo, pero a veces caen en la soberbia y eso hace que tengan tropiezos en su vida laboral. Va a ser un fin de semana de estar reacomodando toda tu papelería y estar al día en cuestión de tus cuentas bancarias, recuerda que necesitas más administración personal.

Cuídate de dolores de huesos y trata de que no te afecte tanto el cambio de clima. Eres muy apasionado y te busca un amor para pasar una noche de lo mejor, tus números de la suerte son 03, 21 tu color es el verde, recibes familiares de fuera para una fiesta.

Géminis

Su planeta que los rige es Júpiter que es el planeta del ingenio y ser el mejor vendedor del zodiaco los hacen ser verdaderos impulsores del comercio y el bienestar humano y entienden el porqué de las cosas cuando suceden, es decir, no se quedan atrapados en el pasado.

Casi siempre son administradores o abogados por la fuerza que tiene en desarrollar su intelecto, también se les considera grandes negociantes y muy buenos para el sistema del ahorro por eso casi siempre logran sus objetivos materiales en su vida.

A los Géminis se les da muy fácil el ser muy sociables y alegres, pero casi siempre son presas de los vicios por eso tiene que estarse midiendo en todo lo que consumen. En el amor le encanta conquistar y cortejar a su amor por eso casi siempre tiene pareja a su lado.

Te llega un dinero extra por vacaciones y ya preparas viaje para semana santa. Recibes una invitación a salir de fiesta este sábado, hazlo, te vas a divertir mucho. Tus números de la suerte son 11, 3, tu color es el azul.

Cáncer

El planeta que los rige es Venus por eso los de este signo son muy emocionales y profundamente sensibles y más porque son signo de agua en el zodiaco y casi siempre toman decisiones por medio de su intuición y su signo es el más psíquico y eso lo hace siempre ir adelante de los demás, pero su desconfianza en sí mismo lo lleva a sabotearse constantemente, por eso siempre necesita de un guía para que le ayude a alcanzar el éxito.

Casi siempre en el trabajo son maestros, doctores y grandes comunicadores, la mujer Cáncer son las mejores madres y casi siempre tiene una familia unida.

Este fin de semana les llegará un dinero extra por lotería con los números 06, 17, tu color es el amarillo y traten de no platicar sus planes para que no se los salen.

Ten cuidado con lo que comes, trata de ser más desconfiado en las fiestas. En el amor seguirá tu pareja cerca de ti y muy enamorado, así que disfruta tu relación amorosa. Trata de pagar tus tarjetas de crédito para que no tengas deudas atrasadas.

Leo

El planeta que los rige es Saturno y como son signo de fuego los hace muy alegres con una personalidad extrovertida y sobre todo son los mejores amigos y siempre serviciales y el sexo es su mejor vivir.

Casi siempre son emprendedores con negocios propios porque cuando trabajan para alguien no les gusta que los manden por eso siempre buscan la libertad en sus acciones y tener negocio propio, pero lo negativo es que la ira y el coraje sin control los hace presa muy rápido y eso los lleva a tener problemas con las personas que más quieren, por eso siempre necesitan controlarse en todo lo que vayan a decir de palabras.

Te compras ropa para un evento importante para este domingo, te buscan tus padres para invitarte a un viaje en semana santa.

Tramitas tu pasaporte y visa extranjera, arreglas tu casa, te sacas un premio con el número 19, 27 tu color es el azul fuerte. Trata de ir con tu médico para mantenerte sano y saludable.

Virgo

El planeta Neptuno es que los rige a este signo y por lo tanto es el trabajador incansable y siempre alcanzarán sus honores por méritos propios.

Virgo es signo de tierra y eso lo hace ser muy realista en todo lo que se propone y siempre su organización los lleva a ser unos verdaderos administradores de sus bienes materiales, siempre son el mejor amigo y el pilar de su casa y siempre van a ayudar a los demás a resolver sus problemas personales y sus valores son ser muy honestos, sinceros y conservadores.

Deben de cuidarse de problemas con tránsitos y policías, si van a salir algún evento social. Te compras ropa y cambias de look en este fin de semana, tramitas un crédito para un coche nuevo, para este día 17 de marzo te recomiendo que prendas una vela de color blanca para protección.

Tus números de la suerte son 20, 77 tu color es el naranja. Cuida a tu mami porque va estar malita de los huesos, te busca un amor del pasado para volver.

Libra

El regente es el planeta Plutón que hace que tu signo este en una etapa de renacimiento por completo de tu energía y empezar a crecer más en lo laboral así que no desaproveches tus oportunidades que se te presenten en estos días.

Recuerda que es bueno tener confianza, pero no tanto y menos en el trabajo porque allí todo es competitivo, en el amor si estás en pareja trata de entender que el amor no se acaba solo se mueve de lugar y aceptar todo lo que viene para ti en el futuro.

Trata de cuidarte de problemas de nervios y de espalda trata de este relajarte más y seguir con ejercicio para puedas estar 100 por ciento en tu vida. Yo sé que a veces pasas por situación muy fuertes y de mucho dolor pero tu signo está hecho para soportar todo lo que le ponen de pruebas en la vida.

Ten cuidado en la familia, va a haber varios conflictos que tendrás enfrentar. Te viene un golpe de suerte con los números 13, 40 tu color el amarillo trata de usarlo más en tu ropa. Van a ser unos días de salir de viaje por cuestiones de placer así prepara tu maleta.

Escorpio

El planeta que va estar dominado estos días sobre tu signo es Mercurio que me indica que van a ser unos días de gran optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos en tu vida. Este planeta que es el más futurista de todos que junto a tu signo me dice que ya debes de tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien, por ejemplo si quieres a tu pareja ya formar un hogar si no dejarlo y conocer personas más compatibles con tu signo como Piscis, Escorpio.

También este planeta Mercurio va a ser el planeta que da la suerte en cuestión de dinero extra por medio de un pago del pasado y un bono laboral, que debes de tener cuidado con los fraudes y negocios no tan honrados.

Siempre mantente bien atento para que no te vean la cara, que tu mejor día va a ser domingo. Tus números de la suerte 02, 26 y tu color de la abundancia es naranja. Ten cuidado con problemas de riñón o pulmones, trata de ir con tu médico.

Sagitario

Estos días te va a estar rigiendo el astro rey El Sol que va a ser unos días de responsabilidades y de ya enfrentar tus miedos en la vida, es decir, dejar atrás las indecisiones y empezar a ver para que logres un futuro mejor y estable recuerda que el sol y tu signo es la conjunción ideal de abundancia.

También me dice que va a ser un viernes de juntas y cambios en tu ámbito laboral, por eso necesitas ya estar preparando un nuevo trabajo en tu vida para que te desarrolles mejor en lo profesional.

También el astro rey El Sol te dice que debes de quitarte obstáculos en tu vida como los malos amigos y amores tóxicos que solo te quitan tu buena suerte y aprender a seleccionar mejor las personas que te rodean.

Realizas un cambio look que eso te va ayudar a sentirte de lo mejor, ten cuidado con problemas de cintura y espalda trata de salirte a caminar y hacer ejercicio al aire libre que eso va renovar tus energías positivas.

Tu mejor día el sábado, tus números de la suerte el 18, 99 y tu color de la abundancia el rojo. En el amor estarás muy conquistador con tus signos más compatibles que es Aries, Cáncer y Leo pero eso sí, debes de ser más fiel en tus relaciones de pareja.

Capricornio

El planeta que va a estar rigiendo tu signo es Marte que representa la transformación y los cambios positivos en tu vida, es decir, dejar atrás todo lo que te venía haciendo daño y empezar un nuevo episodio en todo lo que emprendas, pero recuerda que también es el planeta de la guerra así que debes de empezar a controlar tu temperamento y ser más consciente con los que te rodean.

Recuerda que tu signo Capricornio, junto con este planeta Marte, te dice que es el momento de empezar ese negocio que tienes en planes o el cambio laboral que tanto deseas, que tienen que mantener los pensamientos positivos antes las adversidades que eso te va a ayudar a siempre conseguir el triunfo.

Para los que están solteros les va a venir un amor muy compatible del signo de Libra y Aries, tu mejor día el viernes, tus números de la suerte 21,30 y tu color de la abundancia es el oro.

Que debes de cuidarte de dolores de cabeza y ansiedad que sigas con tu ejercicio que eso te mantiene en buen estado de salud. Preparas la maleta que ya te vas de viaje.

Acuario

Estos días va estar dirigiendo tu vida el planeta Mercurio, que es uno de lo mejor comunicadores y siempre buscan la perfección en todo lo que realizan, por eso estos días van a estar llenos de nuevas ideas para estar mejor en lo profesional y que debes de volver estudiar un idioma más en tu vida que eso te va a ayudar abrir más las puertas del éxito.

También este planeta Mercurio tiene su lado oscuro como es la envidia y avaricia por eso debes de controlarte y no dejar que esos sentimientos invadan tu ser espiritual.

Te llega la propuesta de cambiarte de casa a otra cuidad que eso te va a ayudar mucho a sentirte más libre y fuerte son tiempos de separarse de la familia y madurar.

Tu mejor día va ser el sábado y tus números mágicos el 15, 66 y tu color de la abundancia son los colores fuertes, que debes de tener cuidado con las traiciones amorosas que ya debes de dejar ese amor que no es para ti y aprendas estar un tiempo con tu misma compañía.

Sabrás de un enfermedad de un familiar que estarás dando todo tu apoyo moral, te regalan una mascota.

Piscis

El planeta que va a estar dominado es Júpiter es el que rige el optimismo y las sorpresas agradables, es decir, que es tu tiempo de tener el triunfo en tus manos que no dejes pasar más oportunidades que tu signo debe estar atento a todas las buenas posibilidades que se te van a presentar en el ámbito laboral y debes dejar a un lado el qué dirán y ser auténtico en tus acciones de vida.

Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, sigue con tu rutina de ejercicio y tu dieta saludable, recuerda que tu punto débil es el intestino irritable.

Tu mejor día el domingo tus números de la suerte 13, 77 y tu color de la abundancia azul intenso. Trata de pagar tus deudas y empezar a ahorrar para tener un patrimonio.

El lado oscuro del planeta Júpiter son los problemas de depresión y nerviosismo, así trata de seguir un buen tratamiento médico para que te sientas delo mejor.

Decides festejarte en este fin de semana con amigos y familia, ya no desconfíes tanto de tu capacidad de ser el mejor en todo.

