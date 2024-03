Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de marzo de 2024

Piscis

Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. Es el momento en que debes de soltar todo aquello que te ha afectado y echo daño, deja de quejarte tanto y mejor pon las manos en la obra. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Cuidado con persona de piel clara que ha de llegar en próximos días solo quiere sacarte información. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Es posible que sientas impotencia por no poder consolidar algo que tenías en mente, pero con el paso de los días todo resultará favorablemente. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento, pero no te desesperes, si no es lo que esperas ten paciencia que lo mejor llegará en el tiempo indicado.

Acuario

El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. No te estanques en promesas falsas ni en cuestiones que sabes qué suele están en el aire y quedan como simples promesa y no hechos. Andarás estresado en el área laboral hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso. Ya no des segundas oportunidades a quienes no las merecen ni te dejes manipular por la familia, tus decisiones te corresponden solo a ti. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

Capricornio

Recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta a que este fin de semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad. En el amor mejorarás muchísimo, pero debes aprender a confiar más en las personas que te hayan traicionado en el pasado no significa que vuelva a suceder, hay una persona que está interesada en ti, pero tu ni en cuenta, prefieres quedarte con la miércoles que con quien de verdad vale la pena. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te afecten tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Cuidado con lo que comentas a tu alrededor podrías meterte en un problema grave. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta o convivio el fin de semana. Cuida mucho tus piernas y pecho, podrías enfermarte de una infección en estos días. Ya no dejes nada para mañana, si tienes posibilidad de hacerlo hoy.

Sagitario

Si tienes pareja es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre. Pon en claro hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Cuidado con un chisme que podría salir a la luz sobre miembros de tu familia. Podrías enterarte de chisme nada agradable, ni te estreses recuerda que por algo pasan las cosas, te va servir para darte cuenta de unas verdades que ya sabías, pero no querías aceptar. Si no tienes pareja te viene un amor exprés por face, solo serán amigos con derecho por un tiempo. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza y no has podido contar abiertamente. Ten mucho cuidado con la manera en que te expresas de una amistad pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a una persona que es muy importante para ti.

Escorpio

Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Si tu pareja se torna exigente con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. Una amistad andará muy pegada a ti y con interés amoroso, sabrás identificar de quien se trata en próximas fechas. Algunas veces eres muy infiel inclusive contigo pues no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones.

Libra

Amistad sale con su domingo siete. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave, te están haciendo bolas el engrudo. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Hay mucha suerte en números que terminen en 2 y 9. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. No te confíes en tus gastos pues podrías estar algo apretado en lo económico. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roses a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho.

Virgo

Cuida mucho tu relación en caso de tener una pues podrías caer en celos tontos a causa de tus fregaderas inseguridades. Ya no temas a cambios, requieres dejarte de huevonerías y ponerte las pilas, muchas energías negativas que te cargabas han disminuido mucho y el poder divino te protege. No mendigues cariño o amor porque por eso siempre hacen lo que quieren contigo, recuerda que el que ama o da más es el que pierde en las fregadas relaciones. Aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por tu apariencia. Tus esfuerzos y dedicaciones se verán reflejados en los próximos días, lograrás conseguir algo por lo que estabas luchando y buscando desde hace un chorro. Cuidado con disque amigos mira que son muy de buscarte solo para la party o cuando necesitan algo pero no son capaces de ver cuando requieres de un consejo, un hombro o una palabra para sanar tu alma. No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí.

Leo

Tendrás noticias de ex pareja, pero solo te van a salar y arruinar tus días, no tomes en cuenta esas cuestiones tontas, necesitas poner atención a lo que haces pues algunas veces actúas sin pensar y por eso vives regando el tepache. No pienses tonterías que no son ni existen antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente. Tu carácter será tu mejor arma pa dañar a quien te quiera ver la cara. Te enteras del fallecimiento de una persona conocida. Vienen problemas en el estómago como gastritis o colitis, bájale a las harinas, chescos y picantes pues podrías requerir una intervención quirúrgica o mínimo ir a parar al hospital por tus descuidos. No mal gastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo pues cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti. Un amor del pasado podría aparecer en estos días, define tus sentimientos, te darás cuenta que has superado esas traiciones. Habrá momentos del día en que te sientas bien perdido o perdida y no sepas que camino agarrar, ten en cuenta que muchas de tus malas decisiones son por no conectar el cerebro con el corazón.

Cancer

Cada que requieras platicar con alguien busca a una persona verdaderamente cercana a ti, te has equivocado mucho con amistades falsas y podrían utilizar tu información en un fututo para dañarte. Que te valgan opiniones de otras personas pues tu eres el o la única responsable de tus cosas y destino. Ten presente que en la medida que busques encentrarás. Si ya tienes una relación dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo. Aguas con celos. Habrá quien te va meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle pues son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien. Eres un ser muy tranquilo, pero cuando te hayan tu hilo negro no hay quien te detenga sueles destruir todo a tu paso cuando se meten con tus macetas. Un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti.

Géminis

Si sientes necesidad de buscar a alguien del pasado porque quedaron cosas pendientes por decirle, búscale y dile lo que siente, no te quedes con ganas de nada pues a la larga todo ese rencor, odio y tristeza será responsable de enfermedades. Si ya tienes pior es nada deja de andar dándole atole con el dedo a otras personas sobre todo en las redes sociales, hay posibilidades que te cache tu pareja y se te arme la de Dios es Padre. Ten mucho cuidado con una persona de tez blanca pues podría ocasionarte problemas con tu pareja en caso de tener. Si estas soltero o soltera posibilidades de encamarte con persona que conocerás en una red social, no des las nachas a la primera cita, por más calenchu que andes debes aprender a darte a respetar y dejar el deseo, pues solo así podría surgir un mayor interés hacia tu persona por parte de esa persona que te interesa. Recuerda que el agradecimiento siempre será la base medular de tu crecimiento personal, ser agradecido con la vida y con Dios por lo que tienes y te ha dado será la mejor manera de que tu actitud cambie y puedas recibir buenas energías a tu vida.

Tauro

Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o no te quiere en su vida, supéralo y ve otras opciones. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o situación no salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores. Familiares te visitarán, Te enterarás de chismes que han estado ladrando unas disque amistades. Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo jale con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor. Ten cuidado con lo que comes pues hay ingos de posibilidades de infecciones estomacales. Recibirás noticias de una amistad que se había alejado de ti. Tú carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera. Ten cuidado con cambios en tu economía de última hora porque sin darte cuenta podrían venir pérdidas económicas. Un cambio de look te vendría perfecto si estás buscando renovar tus energías en todos los aspectos.

Aries

No dejes pasar oportunidades solo para darle gusta a esas personas que según esto te quieren y aprecian y apoyan, recuerda que hay muchas personas doble cara que te tienen mucha envidia y te van aconsejar de manera erronea para que pierdas tus oportunidades. Sino estas seguro de lo que sientes no andes prendiendo el boiler ni dando atole con el dedo a alguien que a ciencia cierta dudas que pueda ser el amor de tu vida, no juegues con los sentimientos de las personas y deja bien en claro lo que sientes desde un principio para no caer en juegos donde pueden salir lastimadas algunas personas. Aprovecha la buena surte que está por llegar, no desperdicies tu tiempo y trata de ir por eso que tanto has añorado y deseado desde hace mucho tiempo que el universo está conspirando en que sea para ti, no des por hecho algo que no has visto y no permitas que otras personas te llenen la cabeza de piedras hacerca de algo que no sabes si es o no cierto. Cuídate mucho de tus pensamientos negativos sobre las personas pues tu mente también te traiciona y puedes ver negativamente a alguien que no se lo merece. No descuides a tu familia y trata de pasar más tiempo con ellos pues los has tenido algo abandonado, recuerda que al final de cuenta son las únicas personas que siempre estarán ahí para ti.