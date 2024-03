Livia Brito habla como nunca antes sobre su batalla contra la pérdida de peso

No todo ha sido color de rosa durante los últimos meses para la actriz Livia Brito, quien confesó que ha tenido que librar una dura batalla con la báscula debido a una enfermedad que le ha hecho perder peso de manera inmediata. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

La protagonista de melodramas como “La piloto” y “La desalmada” recurrió a su cuenta oficial en Instagram para desahogarse sobre los problemas de salud a los que se enfrenta actualmente, mismos que la llevaron a perder dos kilos en tan solo una semana.

“Bajé dos kilos por mi enfermedad de la panza. Hoy me acabo de hacer exámenes, dos kilos en una semana; estoy muy flaquita”, indicó en sus historias no sin antes revelar que si habitual rutina de ejercicio se ha visto interrumpida por su enfermedad.

“Estoy súper flaca, o sea, ¿cómo puede ser posible que deje de comer bien una semana y que me enferme de la panza? Tampoco hice ejercicio, pero no es justo de verdad el ejercicio y la dieta no se me hace nada fácil, nada justo”, dijo sin especificar cuál es la afección que la ha hecho perder masa muscular de manera rápida.

A pesar de este panorama, Livia Brito demostró que no se rinde fácilmente, razón por la que decidió iniciar un nuevo régimen de nutrición que le permita volver a su peso adecuado.

Asimismo, la histrionisa de origen cubano aprovechó el espacio para enviar una poderosa reflexión que hizo eco entre su comunidad digital de poco más de 8 millones de usuarios.

“No importa si se bajaron dos kilos, tres o cinco, la cuestión es continuar, hacer un esfuerzo, comer bien, seguir y estar bien de la panza, de la salud y todo lo demás vendrá en el camino”, dijo para finalizar su relato.

Seguir leyendo:

• Livia Brito le da la espalda a la cámara y presume sus atributos en unos jeans pegaditos

• Livia Brito deja ver su ropa interior, al posar en una azotea

• Livia Brito presumió su silueta de reloj de arena con unos pantalones pegaditos