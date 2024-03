No permitirán repartir anticonceptivos en los conciertos de Olivia Rodrigo

Ya no repartirán más anticonceptivos durante los conciertos de Olivia Rodrigo. Esta semana, en uno de los shows en St. Louis, Missouri, como parte de su Guts World Tour, a los fans de la cantante se les proporcionó píldoras anticonceptivas de emergencia y condones de forma gratuita como parte de una iniciativa para respaldar los derechos reproductivos de las mujeres.

Ahora, de acuerdo con Variety, el equipo de Rodrigo les informó a las organizaciones que trabajan con la Red Nacional de Fondos de Aborto, con la que se asoció la cantante para instalar stands de métodos anticonceptivos en sus conciertos, que ya no se les permitía repartir recursos de salud reproductiva de forma gratuita en los conciertos.

Al parecer, la decisión se toma luego de la atención mediática que recibió la iniciativa de la cantante esta semana.

Jade Hurley, gerente de comunicaciones del DC Abortion Fund, contó a Variety que la Red Nacional de Fondos de Aborto (NNAF, por sus siglas en inglés) dijo que el equipo de Rodrigo prefería no repartir lubricantes, condones y anticonceptivos de emergencia porque hay niños en los conciertos.

“La realidad es que los jóvenes tienen relaciones sexuales y necesitan acceso a métodos anticonceptivos y de emergencia”, dijo Hurley a Variety. “Lo que estamos haciendo es completamente legal en los 50 estados”, agregó.

Aunque a las organizaciones de la NNAF se les prohibió distribuir anticonceptivos de emergencia, condones y lubricantes, continuarán repartiendo material informativo.

La Red Nacional de Fondos de Aborto comenzó a distribuir anticonceptivos la semana pasada en Charlotte, Carolina del Norte; sin embargo, el jueves la noticia le dio la vuelta al mundo luego de que una foto de los folletos gratuitos, distribuidos por Right by You y Missouri Abortion Fund, se volviera viral en X.

La iniciativa recibió reacciones positivas pero también muchas negativas, como suele ocurrir con todo lo relacionado con el aborto.

En febrero, Olivia Rodrigo comenzó su Guts World Tour en el Acrisure Arena en Thousand Palms, en California. Se espera que la cantante recorra más de 70 ciudades de Norteamérica y Europa con su gira, que finalizará en agosto.

La cantante donará parte de los ingresos generados por la venta de entradas para sus conciertos a organizaciones que respaldan los derechos reproductivos de las mujeres.

Las ganancias de uno de sus shows más recientes, el de St. Louis, fueron donadas a Missouri Abortion Fund y Right By You, organizaciones que ofrecen asistencia telefónica a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

