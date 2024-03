Si dejas el cigarrillo antes de los 40 podrías tener grandes beneficios

El tabaquismo crónico sigue siendo una de las principales causas de mortalidad prematura a escala mundial. A pesar de los esfuerzos intensificados para combatir este flagelo, se le atribuye una cuarta parte de las muertes entre adultos de mediana edad en Europa y América del Norte. Sin embargo, en las últimas décadas, las campañas antitabaco han dado frutos y muchos fumadores han dejado de fumar antes de los 40 años, lo que ha permitido realizar algunos estudios de casos y controles.

Entre los abstemios que tomaron la decisión correcta, el exceso de mortalidad atribuible al tabaquismo a lo largo de su vida se reduciría en un 90% en comparación con los controles que continuaron fumando. El beneficio estimado es claro, pero el análisis carece de matices. ¿Dejar de fumar es beneficioso incluso a edades más avanzadas? Si es así, ¿se puede medir el efecto en términos de magnitud y velocidad del efecto? Un artículo publicado en línea el 8 de febrero de 2024 en The New England Journal of Medicine Evidence proporcionó algunas respuestas a estas preguntas.

Metanálisis de cuatro cohortes

El estudio fue un metanálisis de datos individuales recopilados en cuatro estudios de cohortes nacionales vinculados al registro de defunciones de cada país. Dos de estos estudios fueron representativos a nivel nacional. La Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud involucró una muestra de ciudadanos estadounidenses que viven en la comunidad, de entre 20 y 79 años, que fueron incluidos anualmente en la cohorte entre 1997 y 2018. La segunda, la Encuesta de Salud Comunitaria Canadiense, incluyó sujetos del mismo grupo de edad. con muestras analizadas entre 2000 y 2014.

En Noruega, se combinaron tres estudios de cohortes realizados entre 1974 y 2003, en los que se incluyeron participantes de entre 25 y 79 años, para formar la Encuesta Noruega de Detección de Salud. Estos fueron el Estudio de Condados (1974-1988), el Estudio de 40 Años (1985-1999) y la Cohorte de Noruega (1994-2003), respectivamente.

La cuarta cohorte se estableció mediante el reclutamiento a través del Biobanco del Reino Unido, y se invitó a adultos de entre 40 y 73 años a participar en la encuesta. En última instancia, el análisis de los datos cubrió una población total relativamente heterogénea de 1,48 millones de adultos, todos de países de altos ingresos y seguidos durante 15 años.

Se basó en el modelo de riesgos proporcionales de Cox aplicado a cada estudio, considerando la condición de fumador versus no fumador, así como el tiempo transcurrido desde que se dejó de fumar (menos de 3 años, entre 3 y 9 años, o al menos 10 años). Los ajustes estadísticos realizados en el contexto del análisis multivariado de Cox consideraron la edad, la educación, el consumo de alcohol y la obesidad.

Se confirma exceso de mortalidad

Al final del seguimiento se registraron 122.697 muertes. La comparación entre fumadores y no fumadores confirmó el exceso de mortalidad relacionado con el tabaquismo, con índices de riesgo ajustados (HR) estimados en 2,80 para las mujeres y 2,70 para los hombres.

Fumar acortó la esperanza de vida en el grupo de 40 a 79 años en 12 años para las mujeres y 13 años para los hombres, en términos de mortalidad general. En términos de mortalidad específica atribuible al tabaquismo, las cifras correspondientes alcanzaron los 24 y 26 años, respectivamente. Las enfermedades respiratorias ocuparon las primeras posiciones en ambos sexos (HR, 7,6 para las mujeres y 6,3 para los hombres), seguidas de las enfermedades cardiovasculares (HR, 3,1 para las mujeres y 2,9 para los hombres) y los cánceres (HR, 2,8 para las mujeres y 3,1 para los hombres).

Cuanto antes mejor

Dejar de fumar reduce a la mitad el exceso de mortalidad general. Sobre todo, dejar de fumar antes de los 40 años hace que la mortalidad general vuelva al nivel de los no fumadores tan pronto como el tercer año después de dejar de fumar. El exceso de mortalidad disminuye aún más a medida que se prolonga el período de abandono, incluso después de los 40 años. Por lo tanto, dejar de fumar ≥ 10 años en fumadores de 40 a 49 años casi anula el exceso de mortalidad general (−99% en mujeres, −96% en hombres). La tendencia es casi igual de favorable en el grupo de mayor edad (50-59 años), con cifras correspondientes de −95% y −92%, respectivamente.

La supervivencia a largo plazo aumenta en los primeros años después de dejar de fumar, especialmente si se produce a una edad más temprana, pero el beneficio sigue siendo tangible incluso en los fumadores de mayor edad. Así, el abandono del tratamiento durante menos de 3 años, eficaz en pacientes de 50 a 59 años, reduce el exceso de mortalidad global en un 63% en las mujeres y un 54% en los hombres. En pacientes de 60 a 79 años, las cifras son -40% y -33%, respectivamente.

Naturalmente, cuanto antes se produzca el cese, mayor será el número de años ganados. Son 12 años para dejar de fumar antes de los 40 años, reducidos a 6 años para dejar de fumar entre los 40 y 49 años, y 2,5 años cuando es incluso más tarde (50-59 años).

Estos resultados cuantitativos son aproximados, dada la metodología (un metanálisis) y cierta heterogeneidad en los estudios, así como la multitud de posibles factores de confusión que no se han considerado todos. Sin embargo, los resultados probablemente contengan algo de verdad y sus implicaciones optimistas deberían resaltarse para alentar a los fumadores a abstenerse, incluso a los de mayor edad. Más vale tarde que nunca, incluso si el beneficio de dejar de fumar es máximo cuando se produce lo antes posible, sabiendo que un mínimo de tres años de dejar de fumar sería suficiente para ganar años de vida.

