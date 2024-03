Fernando Gago asegura que hubo penal a favor de Chivas que no le pitaron ante América

Fernando Gago aseguró, tras el empate 0-0 ante el América, que no le pitaron un penal a favor en una jugada sobre Roberto Alvarado en el minuto 33 de la primera parte.

Para Gago, la jugada era un penal claro que no pitó el árbitro Fernando Hernández Gómez que dejó un trago amargo sobre su actuación durante el Clásico del fútbol mexicano.

“Penalazo. El cabezazo que le dan a Roberto Alvarado es penal clarísimo. Muy parecido que al del día de Mazatlán, igual o peor, fue penal clarísimo”, declaró Fernando Gago en conferencia de prensa después del partido.

El entrenador argentino afirmó que se siente perjudicado por el arbitraje, algo que le generó “bronca”.

Esta fue acción de juego NO SANCIONABLE con PENAL para @Chivas.



⚽🚫🔍



➖ Sebastián Cáceres JUEGA EL BALÓN y después se produce un fuerte choque con Roberto Alvarado.



📝 El jugar el balón, al ser jugada defensiva, lo exime de la falta.



✅ CORRECTA decisión arbitral.



⬇️🎥🏟️ pic.twitter.com/2cxhtOVB1v — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) March 17, 2024

“Una cosa es sentirse hoy en una situación particular y perjudicado”, indicó. “No pienso qué hay algo, al contrario, siempre he sido muy en el sentido del VAR, pero cuando no funciona sí me da bronca”.

Chivas estudia si levanta una denuncia sobre el arbitraje

Fernando Gago también respondió sobre si las Chivas de Guadalajara estudian levantar un reclamo hacia la Liga MX tras el arbitraje, pero el técnico argentino afirmó que eso era responsabilidad de Fernando Hierro.

“Esas cosas las maneja Fernando, el presidente, para poder hablar, no sé cómo es y no me interesa”, sentenció. “Lo que sí, la sensación que me da es de bronca en una situación que era fundamental. No sabemos lo que puede pasar después del penal, pero creo que fue penal claro”.

Sobre el partido en sí, Gago aseguró que el equipo jugó bien, pero no tuvo la profundidad que querían.

“En el primer tiempo nos faltó profundidad; por momentos hicimos lo que queríamos hacer, atacar; en el segundo estuvimos mejor, el equipo encontró situaciones, espacio y empezamos a dominar”, dijo en conferencia de prensa.

Gago aseguró que le gustó la actuación de su equipo que disputó el partido y luchó para sacar adelante el marcador.

El conjunto rojiblanco descendió al undécimo lugar de la clasificación con 16 puntos de 36 puntos posibles; suma cuatro partidos ganados, cuatro empates e igual número de derrotas.

El estratega explicó que tiene el apoyo del director deportivo, el español Fernando Hierro, pero dijo estar consciente de que su proyecto requiere de resultados.

“Con Fernando tengo un diálogo constante. Hay una idea de trabajo; la palabra proyecto en el fútbol solamente existe si hay resultados”, afirmó.

Sigue leyendo:

– Las Chivas empataron con América 0-0 en un Clásico con poco brillo, pero que permitió al técnico Fernando Gago mantener la “chamba”

– De mil hasta diez mil dólares costará ver a Lionel Messi en la casa de los Rayados en cuartos de final de la Concachampions