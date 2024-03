Cómo está su salud según el color de tu lengua

Un dentista ha advertido que el color de su lengua podría decir mucho sobre su estado de salud general y, al ignorarlo, podría estar arriesgando su vida.

El dentista Dr. Deepak Aulak dice que una lengua sana debe ser rosada, con pequeñas protuberancias (o papilas) en toda la superficie.

Sin embargo, una variedad de otros colores podrían ser señales reveladoras de que una persona no se encuentra bien.

El Dr. Deepak, fundador de la aplicación dental Toothfairy, basada en inteligencia artificial, dijo: “¿Alguna vez has notado tu lengua en el espejo y has pensado, espera, eso no está bien?”

‘La lengua es un órgano increíble; sin ella no podríamos saborear, masticar y, por supuesto, hablar.

“Pero es mucho más que eso, es un indicador, y cualquier cambio puede ser que su cuerpo le advierta que algo más está sucediendo con su salud y que es hora de consultar a un médico”.

‘Incluso puede ser una cuestión de vida o muerte, por lo que es vital que las personas conozcan las señales de advertencia que les indica su lengua.

‘Los colores siempre son subjetivos, así que habla con un dentista para obtener más información si sientes que algo no está bien. ‘

lengua blanca

Quienes la padecen tendrán una capa blanca y espesa en la lengua, que puede estar en toda la superficie, en la parte posterior o en parches.

La afección es el resultado del crecimiento excesivo o la hinchazón de las papilas, que puede ser causada por quemarse la lengua con alimentos o bebidas especialmente calientes.

La antiestética masa blanca es causada por bacterias y células muertas que quedan atrapadas entre las papilas inflamadas.

Según el NHS, la lengua blanca también puede ser un signo de anemia, escarlatina, liquen plano, leucoplasia, úlceras bucales y aftas orales.

Lengua amarilla o marrón

La lengua amarilla o marrón suele ser un indicador de bacterias como resultado de una mala higiene bucal, fumar, beber alcohol, café o té negro, según Mayo Clinic.

Los productos que contienen timol, mentol, hamamelis, peróxidos y eucalipto también pueden provocar una capa amarilla en la lengua, si la boca está especialmente seca.

La deshidratación puede provocar lengua amarilla, así como psoriasis e ictericia.

Si su cara, ojos y lengua se ven amarillos, es recomendable hablar con un médico de cabecera, ya que podría ser un signo de problemas con el hígado o la vesícula biliar [2].

lengua naranja

Al igual que la lengua amarilla, la mala salud bucal suele ser la causa de la lengua anaranjada, aunque tomar ciertos antibióticos o comer alimentos que contengan betacaroteno puede estar detrás de ella.

lengua roja

A menudo denominada “lengua de fresa”, una lengua de color rojo brillante puede ser un signo de una variedad de afecciones, que van desde una deficiencia de vitaminas hasta una enfermedad.

La lengua geográfica es una condición que hace que la lengua parezca roja y crea manchas blancas en forma de mapa en su superficie.

WebMD dice que una lengua de color rojo brillante también puede ser un signo de alergia a alimentos o medicamentos o una deficiencia de vitamina B.

Otras afecciones relacionadas con la lengua roja son la escarlatina, la eritroplaquia (una posible afección precancerosa) y la glositis, que hace que la lengua se hinche.

La lengua de fresa también puede ser un signo de la enfermedad de Kawasaki en niños menores de cinco años, según KidsHealth .

lengua gris

Quienes padecen lengua geográfica pueden desarrollar bordes grises alrededor de las manchas rojas de la lengua.

También se sabe que las personas con eccema desarrollan lenguas grises.

Otra causa podría ser tomar antibióticos o medicamentos antimicóticos, así como ciertos antidepresivos y suplementos de hierro, según Royal Dental Care.

Lengua negra

La lengua peluda negra se produce cuando las papilas en la superficie de la lengua crecen demasiado porque no eliminan las células muertas de la piel; esto hace que los alimentos y las bacterias queden atrapados, lo que provoca una decoloración desagradable.

A menudo, el resultado de una mala higiene bucal, fumar, mascar tabaco, tomar ciertos medicamentos y radioterapia también puede desencadenarlo.

La diabetes y el VIH también pueden causar lengua negra, en casos más raros.

Las condiciones causan mal aliento, un sabor metálico en la boca y una sensación de cosquilleo en la boca.

lengua morada

La lengua morada puede ser un indicador de mala circulación, una afección cardíaca o la enfermedad de Kawasaki, una afección poco común que causa inflamación de los vasos sanguíneos en niños pequeños, según el Manual MSD.

lengua verde

Al igual que la lengua amarilla, la apariencia de una lengua verde es el resultado de una mala salud bucal, fumar, sequedad de boca o tomar ciertos medicamentos.

Lengua azul

Una lengua azul podría ser una señal de que la persona tiene cianosis, es decir, no tener suficiente oxígeno en la sangre.

La Clínica Cleveland dice que las causas de la cianosis incluyen trastornos sanguíneos, enfermedades de los vasos sanguíneos, falta de oxígeno de los pulmones o enfermedades renales.

También podría ser un signo de sepsis, que requiere atención médica urgente.

El NHS recomienda llamar al 999 si usted o cualquier otra persona tiene la piel, los labios o la lengua pálidos, con manchas o azules.

