¿Qué pudo haber causado la trombosis sufrida por el jugador Javier Altamirano contra Boca Juniors?

Continúa la conmoción y los tiempos delicados por el estado de salud actual del jugador Javier Altamirano, quien hace vida en Estudiantes de la Plata y recientemente se vio desplomado en el campo de juego a los 27 minutos de juego del partido en donde su equipo se enfrentó en una nueva jornada de la Copa de la Liga ante Boca Juniors de Argentina.

El extremo izquierdo nacido en Chile de 24 años de edad se encuentra internado y luego de conocerse las razones por las cuales presentó una convulsión en medio del encuentro, un médico fanático del club denominado ‘Pincha’, que estuvo presente en las instalaciones del Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, relató cómo se vivió el angustiante suceso desde la tribuna y ofrece algunas respuestas sobre el caso del trasandino.

🇦🇷 | AHORA: Javier Altamirano convulsionó en pleno partido entre Estudiantes y Boca.



“Está estable”, dijo DT a ESPN sobre el jugador que fue trasladado al Instituto Médico Platense: “Esperamos que mejore”.



Señaló no hubo impacto con otro: “Fue solo”.pic.twitter.com/7z4wQdR4no — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2024

¿Qué sucedió y cómo está Altamirano?

“Luego de los estudios realizados en el día de hoy, se determinó que la causa de la convulsión sufrida por el jugador fue una trombosis del seno longitudinal superior (cerebro). Se encuentra estable, con la medicación adecuada y a la espera de otros estudios. Permanecerá internado para control evolutivo”, informó el club Pincha en su último parte médico publicado en sus redes sociales.

Marcelo Busquets es médico clínico (Matrícula de la Provincia de Buenos Aires 111.246) y pudo observar desde la primera línea todo lo ocurrido “Habitualmente las trombosis ocurren cuando la sangre no circula. El seno es un lugar por donde pasa la sangre venosa, en la parte superior del cráneo. Por algún motivo la sangre no ha circulado y ahí se ha formado ese trombo”, aseguró en diálogo con el sitio argentino Infobae.

“La resonancia es más importante porque tiene una mayor nitidez para lo anatómico”, aclara sobre el estudio que le hicieron este lunes a Altamirano y tuvo la oportunidad de hablar un poco más sobre el estado de salud del jugador. “A ese nivel es muy raro que ocurra, hay medicación preventiva que se podría usar”, agrega. Y apunta que “seguramente aplicarán anti coagulantes” en este periodo de internación.

¿Posible agresión a Altamirano fue la razón de las convulsiones?

Un vídeo se hizo viral en las redes sociales en las que se pudo apreciar una especie de forcejeo entre Altamirano y Cristian Lema y esto abrió un debate sobre si el jugador defensa de Boca Juniors golpeó sin querer al de Estudiantes en la cabeza y esto pudo haber sido consecuencia de la convulsión.

Hay otra imagen en el que no se ve contacto. Consultado por Infobae, Busquets declaró que “no queda claro qué pasó” y no le dio una especial atención a dicho momento. “Este tipo de situaciones pueden partir de un golpe, como también no tener ese origen. Por eso lo siguen evaluando”.

La angustia de Enzo Pérez tras la descompensación de Javier Altamirano.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/kiOUfKymhu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 18, 2024

“El chico no tiene antecedentes y otro punto importante es que en la tomografía no salió una lesión o algún sangrado”, comentó. Si bien la resonancia hecha este lunes explicó el motivo de la convulsión en el caso de Altamirano, hay otros motivos que pueden generar ese cuadro en un deportista de alto rendimiento, como razones metabólicas, mucho calor, pérdida de sodio, potasio, consumo de glucosa y desgaste físico”, dejó saber Busquets.

Testigo de todo lo ocurrido con Altamirano

El médico fue testigo de todo lo ocurrido desde la tribuna y recuerda que “vimos cómo se cayó entre Enzo Pérez y Santiago Ascacibar. La sensación fue de impotencia porque en el momento me quería tirar de cabeza a la tribuna y uno no puede hacer nada. Lo primero que se te viene es que alguien puede sufrir muerte súbita”

“Los jugadores suelen tener controles vasculares a menudo con su cuerpo médico; están siempre muy monitoreados”, explica Busquets.

La voz del estadio de Estudiantes informó que Javier Altamirano está siendo atendido por los médicos y ya recuperó el conocimiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SUx7nAivTA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 18, 2024

