“Estados Unidos nos ha utilizado”: Andrés Guardado habló del crecimiento del fútbol estadounidense

El fútbol mexicano tiene su competencia personal con el balompié de Estados Unidos. El Tri y la USMT están en constantes puntos de comparación. Pero para Andrés Guardado, el fútbol estadounidense ha superado al azteca.

Uno de los mayores fracasos del fútbol mexicano fue en el Mundial de Qatar 2022. Después de muchas ediciones pasando de ronda, México no pudo superar la fase de grupos de aquella competición.

Sin embargo, Andrés Guardado considera que los problemas no se han generado en los últimos años. La eliminación de El Tri es consecuencia de las malas decisiones de muchos años atrás. La diferencia es que la Federación Mexicana de Fútbol quedó expuesta tras la eliminación temprana.

“Me hablaban mucho del último fracaso del Mundial, que desde ahí se estancó, desde aquí, que hay crisis, y yo le digo, para mí la crisis en México existe desde hace muchos años, pero qué pasaba, cada cuatro años la gente iba al Mundial, se calificaba de grupo, entonces toda la basura se escondía“, explicó Guardado en una entrevista con Fox Sports.

Estados Unidos se ha aprovechado de México

En la actualidad los equipos de la Major League Soccer compiten internacionalmente. Los clubes del torneo estadounidense se han reforzado constantemente con futbolistas de respetada trayectoria, muchos de ellos mexicanos.

Héctor Herrera, Carlos Vela, Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido son algunos de los nombres recientes que aterrizaron en el balompié de Estados Unidos y que han fortalecido el nivel del torneo. El aporte de estos jugadores le ha permitido competir en torneos continentales y desarrollar jugadores desde el vestuario.

“Ahora no se calificó y ahora sí se habla de crisis […] el lado positivo de lo que nos pueda servir el último fracaso es para que esa basura no se vuelva esconder […] ojalá tomemos buenas decisiones a nivel directivo para que realmente crezcamos. Estados Unidos nos ha rebasado por mucho y te digo más, Estados Unidos nos ha utilizado para crecer y cuando nos rebase, no dudo que diga ‘México ya no me sirve‘”, agregó.

En este sentido, el fútbol de Estados Unidos ha ganado mucha más fuerza. Cada vez son más los jugadores mexicoamericanos que prefieren representar a la USMNT antes que a El Tri. Además, la Major League Soccer se ha convertido en un torneo exportador de jóvenes talentos estadounidenses que son repartidos por Europa.

