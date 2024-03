Raúl Jiménez “ningunea” a la Liga MX, pero reconoce con cuál club ficharía 

Raúl Jiménez no pasa por un momento espléndido en el fútbol europeo. El atacante mexicano no ha vuelto a ser el mismo desde su lesión en la cabeza. A pesar de ello, el azteca no pretende volver a la Liga MX en los próximos años, pero si se visualiza en el Club América.

Muchos futbolistas mexicanos han dejado atrás sus experiencias en el fútbol de Europa y han vuelto a la Liga MX para recuperar su nivel. En ese mismo patrón encajaba perfectamente en Raúl Jiménez. Sin embargo, el atacante del Fulham no se ve regresando al balompié azteca.

“Ahorita me veo en Europa el mayor tiempo posible, tengo contrato esta temporada, otra temporada y otra con opción, podrían ser mínimo tres o dos años más aquí, los cuales quiero cumplirlos, después de eso ya vería, si me llego a retirar en Europa también sería algo muy padre“, dijo Jiménez en una entrevista con Claro Sports.

Raúl Jiménez dice que si regresa al fútbol mexicano, sería solo al Club América y le gustaría retirarse en el equipo de sus amores🥹💛pic.twitter.com/HFPFTU9hUC — Roberto Haz (@tudimebeto) March 18, 2024

Con 32 años y un rendimiento poco sobresaliente, Raúl Jiménez ha perdido terreno en la Premier League. El atacante mexicano dejó el Wolverhampton en busca de más minutos con el Fulham. Pero los goles de antaño siguen sin llegar.

Desde junio de 2023 que Jiménez está en el Fulham. Hasta ahora el mexicano ha disputado 25 partidos con el club. Durante esa cantidad de encuentros el atacante ha marcado 5 goles sin conceder asistencias.

El Club América sería una alternativa

Ha pesar de haberle cerrado las puertas de su regreso a la Liga MX, Raúl Jiménez reconoció que le ha pasado por la mente volver al balompié azteca. Sin embargo, el atacante del Fulham hizo una salvedad: volvería al fútbol mexicano pero sólo para vestirse de azulcrema.

“Es algo que sí ha pasado por mi cabeza, que siempre lo he dicho, que si regreso al futbol mexicano sería al América, no me veo regresando con ningún otro equipo. No es por cerrarme las puertas en otro lado, pero tengo pasado americanista y de ahí soy”, explicó.

En el balompié mexicano, Raúl Jiménez solo ha jugado para el Club América. En el conjunto azulcrema el atacante del Fulham dejó unos respetados registros de 38 goles y 16 asistencias en 103 partidos jugados con el club.

Sigue leyendo:

· Esperan a Raúl Jiménez en la Liga MX

· Luis Quiñones se emociona con la llegada de Lionel Messi a México

· Marcelo Flores fue respaldado por Ricardo Ferretti

· Fernando Ortiz está preocupado por Lionel Messi y todo el Inter Miami