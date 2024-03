Esperan a Raúl Jiménez en la Liga MX

El Club América no tiene mucha firmeza en su delantera. El problema del conjunto azulcrema no tiene que ver con el rendimiento de sus delanteros dentro del campo. Las Águilas no tienen a sus atacantes “amarrados” en la institución. Bajo estas circunstancias, varios analistas anticipan el regreso de Raúl Jiménez.

El panorama en las Águilas del América no es el mejor. El ataque es una de las líneas que más inseguridades le genera a los seguidores del club. En primera instancia está la previsible salida de Jonathan Rodríguez. El delantero Uruguayo tendría todo definido para irse a Portland Timbers.

Por otra parte, el conjunto azulcrema no tiene seguridad en su delantero estelar. Henry Martín finaliza su contrato con el club en junio de 2024. Hasta ahora no hay avances con relación a su renovación. En este sentido, son dos piezas que el club no tendría en un futuro.

RAÚL JIMÉNEZ PODRÍA VOLVER AL AMÉRICA, COMO REEMPLAZO O ¡COMPAÑERO DE HENRY MARTÍN! 🦅



Intenso debat en #LUP donde analizan qué podría pasar con las Águilas y su delantero 🚨#CentralFOX https://t.co/nBWsqOEOVP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 9, 2024

Bajo estas circunstancias, desde Fox Sports han anticipado el posible regreso de Raúl Jiménez a las Águilas del América. El periodista Rubén Rodríguez considera que Jiménez podría ser un buen reemplazo ante la hipotética salida de Martín. En caso de que Henry se quede en el club, el analista no ve incompatible la participación de ambos dentro del campo.

“Yo a Raúl lo veo jugando uno o dos años en México; está hecho en Coapa. Tampoco estoy diciendo que si llega Raúl se va Henry, pueden estar los dos”, dijo Rodríguez en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

Por otra parte, el exfutbolista Carlos Hermosillo también ofreció sus consideraciones al respecto. El exjugador del Club América reconoce que Jiménez regresará al fútbol mexicano en algún momento de su carrera, aunque no da por hecho que sea al conjunto azulcrema.

“No sé qué es lo que quiera Raúl Jiménez… va a regresar en algún momento, digo, Guardado regresó y no volvió al Atlas”, dijo el exdelantero de la selección de México.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez?

La temporada de Raúl Jiménez en el Fulham no ha sido la más sobresaliente. A pesar de que no se ha ido en blanco en esta campaña, sus números está muy por debajo de lo ofrecido en el pasado.

El exjugador del Club América ha jugado 24 partidos en esta temporada. Estos partidos corresponden a la Premier League, la FA Cup y la EFL Cup. El azteca ha marcado 5 goles en la campaña, todos ellos en el torneo inglés.

Raúl Jiménez tiene 32 años y tiene un contrato vigente con el Fulham hasta junio de 2025. El atacante mexicano está valorado en poco más de $6 millones de dólares.

