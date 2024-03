Fernando Ortiz está preocupado por Lionel Messi y todo el Inter Miami

Rayados de Monterrey sigue con su paso firme en la Liga de Campeones de la Concacaf. El conjunto mexicano venció en sus dos juegos a Cincinnati FC y ahora se medirá con el Inter Miami. Fernando Ortiz ya ofreció sus consideraciones sobre este partido por un cupo a la semifinal de la Concachampions.

El Tano Ortiz reconoció su preocupación sobre este duelo. Lejos de centrar todas sus atenciones en Lionel Messi, futbolista que para él es el mejor jugador del mundo, Ortiz resaltó la importancia de las demás piezas de peligro del conjunto estadounidense. El Inter Miami no es solo Messi.

“Creo que enfrentar al Inter de Miami es muy importante con instrucción. Dentro de esa institución juega para mí el mejor jugador del mundo. El día que pisemos Miami yo voy a querer ganar y los jugadores van a querer ganar. Esa es la idea. Yo bajo a esos jugadores el lugar donde vayamos a jugar va a ser el lugar donde vamos a querer ganar. Eso es algo que se lo dije al principio. Qué bueno que lo vamos a enfrentar pero me preocupa todo Miami, no sólo Messi”, dijo Ortiz en conferencia de prensa.

En este sentido, el entrenador de Rayados de Monterrey destacó la grandeza de su equipo y la responsabilidad que tienen de proponer en la serie. El conjunto mexicano no irá a defenderse en Estados Unidos. Al igual que con Cincinnati, buscarán la victoria.

“Seguro que sí. Nosotros no vamos a ir a Miami a especular para ver qué sucede cuando estemos en caso de regreso. No me gusta. No somos así. Somos una institución muy grande del futbol mexicano y tendremos que ir por la victoria en Miami y poder cerrar la campaña”, agregó.

A disfrutar la victoria con Cincinnati

Rayados de Monterrey superó a Cincinnati, uno de los clubes más destacados de la Major League Soccer. El global de la eliminatoria finalizó con un 3-1. El conjunto azteca nunca perdió el control de la llave.

“Nosotros supimos manejar el partido. Hicieron un partido muy inteligente. Sensaciones de que pasamos de ronda. Se viene un rival también que es muy difícil, muy poderoso. Les dije que disfruten hasta el día de hoy porque mañana ya hay que empezar el pase”, concluyó.

