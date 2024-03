Familia de Iowa secuestró y golpeó a un adolescente hasta provocarle una hemorragia cerebral

Cuatro miembros de una familia rural de Iowa están acusados ​​de secuestrar y abusar de un pariente adolescente de 18 años hasta ocasionarle importantes heridas, según documentos judiciales obtenidos por The Associated Press.

De acuerdo con la investigación, el joven fue esposado a una cama y golpeado tan brutalmente que sufrió hemorragia cerebral y múltiples costillas rotas. Además, estaba tan desnutrido que pesaba sólo 70 libras cuando se presentó en un hospital a principios de este año.

Gary Graham Jr., de 44 años, Danielle Graham, de 42, Aaron Williams, de 20 y una joven de 16 años, todos de Zearing, Iowa, fueron acusados ​​el lunes de secuestro en primer grado y lesiones intencionales. Se enfrentan a una audiencia preliminar el 29 de marzo.

Los registros judiciales muestran que un juez emitió una orden que les impedía tener contacto con la presunta víctima. La adolescente está acusada como adulta, pero The Associated Press no la nombra debido a su edad.

La casa donde ocurrieron los hechos se encuentra al final de una calle residencial en Zearing, una comunidad de 500 personas a unas 50 millas al norte de Des Moines. En las cercanías hay tierras de cultivo, molinos de viento y caminos de tierra.

“Es trágico. Tiene a toda nuestra área en shock, y con razón. No es común que un ser humano trate a otro de esta manera, y mucho menos a un miembro de la familia. Lamentablemente, la víctima en este caso soportó meses de abuso y fue restringida en lo que la mayoría de nosotros consideramos nuestro lugar seguro: nuestros hogares”, dijo el martes el capitán del sheriff del condado de Story, Nicholas Lennie.

Los documentos judiciales no establecen específicamente qué relación tenía el adolescente con los otros miembros de la familia, pero una solicitud de orden de registro decía que Gary Graham Jr. no es el padre biológico del adolescente.

El adolescente ya salió del hospital, pero “todavía se está recuperando y lo estará por bastante tiempo”, dijo Lennie.

El adolescente sufrió abusos por bastante tiempo

Un hospital en Ames alertó a la oficina del sheriff el 27 de enero sobre un paciente de 18 años que estaba gravemente desnutrido con múltiples lesiones que incluían sangrado en el cerebro, fracturas de costillas y hematomas y heridas en todo el cuerpo.

La declaración jurada presentada en el caso decía que el adolescente llegó al hospital en un “estado semiconsciente o inconsciente”.

Los trabajadores médicos determinaron que las lesiones se encontraban en varias etapas de curación, lo que indica que no todas ocurrieron al mismo tiempo, según el documento.

Danielle Graham le dijo a la policía que el adolescente se había ido de casa en noviembre después de cumplir 18 años, y no se supo de él hasta que apareció en la casa el 26 de enero en tan malas condiciones que temía que muriera, por lo que ella y Williams llevaron al adolescente al hospital.

Sin embargo, la declaración jurada dice que una orden de registro reveló mensajes de teléfono celular, videos y fotografías que indicaban que el joven de 18 años nunca había salido de la casa y que sus familiares abusaban de él.

El adolescente dijo a los investigadores que Gary Graham Jr. y Williams lo esposaban a la cama durante la noche y, a menudo, durante el día, y que nadie lo ayudaba. Un pedido de Amazon.com bajo la cuenta de Danielle Graham mostró la compra y entrega de esposas, grilletes y una llave para esposas, de acuerdo con la policía.

En la solicitud de orden de registro, un oficial escribió que un consejero escolar indicó que el adolescente estaba estudiando en línea, pero aparentemente buscaba asistir a clases en persona, por lo que le pidió al hombre hablar con su madre y convencerla de dejarlo ir.

El consejero le proporcionó a la policía un correo electrónico del 19 de octubre en el que el adolescente le pedía que enviara un correo electrónico su madre y le preguntara si podía ir a la escuela”. Agregó: “no digas que fue idea mía, por favor y gracias”. .”

Una semana después, el adolescente volvió a escribirle al consejero y le dijo: “No me dejarán ir a menos que sea necesario”, seguido de: “¿Puede exigirme que vaya a la escuela?”, decía la solicitud de orden de registro.

Los registros judiciales muestran que Gary Graham Jr. pasó dos años en prisión después de una condena por abuso doméstico (segundo delito) en 2009.

Por otra parte, en 2017, el acuerdo de divorcio de Gary Graham Jr. con otra mujer se modificó para otorgarle a la mujer la custodia exclusiva de un niño “debido al abuso perpetrado” por Graham.

