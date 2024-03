Jaime Lozano, aunque no lo quiera, sabe que su futuro en la Selección Nacional depende de los resultados

Frente a la posibilidad de que Jaime Lozano se esté jugando su futuro al frente de la Selección Mexicana en estos próximos cuatro días al encarar la semifinal de la Nations League contra Panamá y después en caso de avanzar a la gran final, al vencedor de Estados Unidos vs. Jamaica, el propio estratega nacional quisiera que los directivos apostaran por la continuidad y no por los resultados.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Panamá, donde se definirá al finalista que enfrentará al ganador entre Estados Unidos vs. Jamaica, el técnico del “Tricolor”, también se dio tiempo de desmarcarse de la polémica que han generado algunas declaraciones en contra de su colega argentino Gerardo “Tata” Martino, con quien algunos jugadores que fueron convocados al Mundial de Qatar 2022, no tuvieron una buena experiencia con el director técnico sudamericano, que actualmente dirige al Inter Miami de la MLS.

En el primer asunto, respecto a su continuidad , el estratega del Tricolor sabe que en México las reglas en ese sentido están claras y que al final lo que marcará el destino de su proyecto serán los resultados y sobre todo los que tienen en puerta en la competencia de Concacaf.

“Creo que si le dan tiempo al proceso, tendrás muy buenos resultados como quiere todo el país, pero sabemos que en la Selección dependemos de los resultados. No estoy muy de acuerdo, pero es así y no queda otra que asimilarlo y pensar en lograr los mejores resultados”, dijo.

Y añadió que: “Evidentemente sabemos que en el fútbol universal se depende mucho de los resultados para darle continuidad a un proyecto. Te puedo hablar de Panamá y de otras selecciones que han respaldado los proyectos más allá de los resultados. A mí me encantaría que pensáramos así, pero me toca estar aquí y saber cuales son las reglas del juego. Se que la Selección le importa a todo un país y al final de cuentas dependemos de los resultados, no estoy muy de acuerdo, pero así es la cosa”, aseguró.

Nada contra el “Tata” Martino

Sobre el asunto de la polémica que se ha generado por muchas actitudes de Gerardo Martínez en el momento clave de la Selección Mexicana en el pasado Mundial de Qatar 2022 que llevaron a uno de los peores fracasos en una justa mundialista a un equipo nacional, el ahora estratega del Tricolor, Jaime Lozano, expuso que: “Por ahí se dice que se abrió la caja de Pandora y cada uno tiene la libertad de opinar, cada uno tiene la forma de ver las situaciones en la vida y yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino”, aseguró.

En este tema añadió que: “A mí me trato de maravilla, al igual que a mi cuerpo técnico, estuvo siempre pendiente del trabajo, por lo que creo que habría querido como todos los mexicanos que las cosas fueran diferentes, pero creo que no se llegó en el mejor momento a la Copa del Mundo y eso ha dado pie para que se hable de cualquier cosa, pero insisto, yo solo tengo cosas buenas de que hablar de Martino”, resaltó.

Contra Panamá, jugará quien este mejor

Finalmente con respecto a la alineación contra Panamá, el técnico nacional Jaime Lozano, expuso que “jugarán quien este mejor, creo que esto de las jerarquías se ganan en el día a día, por eso siempre estoy pendiente de como se comportan en la cancha, en el hotel, en la concentración, influyen muchos factores, pero al final jugará quien este mejor. Te puedo decir, para poner un ejemplo, Memo, Julio y Luis Malagón, están peleando por la titularidad en la portería y aquí jugará quien este mejor”, finalizó.

