Casos de sarampión en EE. UU. este año superan a todos los registrados en 2023

En un llamado urgente a la acción, tanto los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) han lanzado peticiones separadas pero convergentes, instando a los estadounidenses no vacunados a inmunizarse contra el sarampión, en medio de un alarmante aumento de casos tanto a nivel nacional como mundial.

Los últimos datos muestran un panorama preocupante: en las primeras 12 semanas de 2024, los casos de sarampión en Estados Unidos ya han igualado e incluso superado el total de casos registrados en todo el año 2023.

Según los informes de los CDC, hasta el 14 de marzo se notificaron 58 casos de sarampión en 17 estados. Sin embargo, contabilidades mediáticas posteriores sugieren que esta cifra ha aumentado, con al menos 60 casos confirmados hasta la fecha, según informes de CBS News. Comparativamente, en 2023 se registraron 58 casos en 20 estados.

El presidente de la AMA, Jesse Ehrenfeld, enfatizó la gravedad de la situación, declarando: “Cuando las personas optan por no vacunarse por preferencia personal o desinformación, no solo se ponen en riesgo a sí mismas, sino que también ponen en peligro a otros, incluidos niños pequeños, pacientes con cáncer y otras personas inmunocomprometidas”.

Las tasas de vacunación han experimentado un declive preocupante, especialmente entre los niños en edad de jardín de infantes, alcanzando un 93 por ciento a nivel nacional, por debajo del objetivo del 95 por ciento establecido para prevenir la propagación de la enfermedad. Además, las exenciones de vacunación no médicas han alcanzado un máximo histórico.

Los CDC, por su parte, han emitido un aviso de salud pública, destacando que los estadounidenses no vacunados son los principales responsables de la importación del virus, que luego se propaga a través de grupos de niños no vacunados en las comunidades locales. De los 58 casos reportados hasta la fecha, la mayoría están relacionados con viajes internacionales, con un 93 por ciento vinculado a importaciones de sarampión desde el extranjero por parte de residentes estadounidenses no vacunados.

Con la temporada de vacaciones de primavera en marcha, los CDC advierten que la situación podría empeorar, especialmente dado que varios países, incluidos destinos turísticos populares como Austria, Filipinas, Rumania y el Reino Unido, están experimentando brotes de sarampión.

La Dra. Anne Schuchat, directora principal adjunta de los CDC, subrayó la importancia de la vacunación, afirmando: “Para prevenir la infección por sarampión y reducir el riesgo de transmisión comunitaria por importación, instamos a todos los residentes de EE. UU. que viajen al extranjero, sin importar el destino, a asegurarse de que sus vacunas MMR [sarampión, paperas y rubéola] estén al día”.

A pesar de estos llamamientos a la acción, algunos puntos optimistas persisten. Para aquellos que ya están vacunados y para las comunidades con altas tasas de vacunación, el riesgo es bajo. Sin embargo, los focos de baja cobertura de vacunación representan una amenaza, ya que podrían desencadenar brotes que pondrían en peligro el estatus de eliminación del sarampión que Estados Unidos logró en 2000.

El sarampión, uno de los virus más contagiosos conocidos, puede permanecer en el aire durante hasta dos horas y afectar hasta al 90 por ciento de las personas no vacunadas expuestas. Los síntomas incluyen fiebre alta, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, tos y un sarpullido característico. Aproximadamente una de cada cinco personas no vacunadas infectadas requiere hospitalización, y uno de cada 20 niños desarrolla neumonía. Además, hasta tres de cada 1.000 niños infectados pueden morir a causa de la enfermedad.

La AMA y los CDC enfatizan que la vacunación es fundamental para prevenir la propagación del sarampión y proteger la salud pública en general. Con la temporada de viajes en curso y los casos en aumento, instan a los estadounidenses a tomar medidas para garantizar su inmunización y la de sus comunidades, subrayando que la prevención es fundamental en la lucha contra esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal.

