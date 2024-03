Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21de marzo de 2024

Piscis

Ponte las pilas y ya no pierdas tu tiempo, ve y dile a la persona que quieres lo que sientes si no quiere nada contigo next, al menos no seguirás perdiendo tu tiempo. Manda bien lejos el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona. Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está. No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para hacerte daño u obtener algo de ti. Ponte las pilas y deja la responsabilidad a quien la tiene, no puedes vivir cargando con todo eso en tus hombros. Si no cuidas tu economía dentro de poco lo vas a resentir, gastas mucho en cuestiones que no son importantes y no necesitas. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado. Cuida más tu alimentación pues estarás expuesto a infecciones. Una amistad nueva entrará a tu círculo, te dará muchas alegrías y será tu cómplice en muchas maldades de las que solo tú eres capaz de hacer, aprende a valorar a quien está a tu lado siempre sin pedirte nada a cambio.

Acuario

Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Manda bien lejos a la gente mediocre que no hace ni deja hacer nada recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú. Si no te quieres enamorar no lo hagas, ya pagaste muchos platos rotos, ahora es tiempo de no cometer errores y no creer más en palabras sino solo en hechos. Es importante que no temas a cambios y nuevas oportunidades, la vida te llenara de amor y nuevas amistades, aprende a seleccionar a quienes te rodean, muchas de esas personas no te son fieles y han hablado de ti a tus espaldas. Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga lo que la gente piensa al final ellos no te dan pa el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas. Aprende en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada!

Capricornio

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes porque dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quienes te de pa el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti, recuerda que el día en que aceptes tus defectos ese día todas las criticas te van importar un comino.No te dejes intimidar por nadie, recuerda tu carácter y lo fuerte que eres, nadie merece tus lágrimas ni tu compasión, sueles caer pero siempre te levantas con más fuerza, como enemigo no tienes piedad y eso te hace único y especial. Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés pa que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va haber alguien más vivo o viva que tú que te lo o la quera bajar, así que no bajes la guardia y dale con todo y sin escalas. Tu corazón ha estado muy lastimado y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar cicatrices antes de volver amar, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, con pequeños detalles suelen ganar tu corazón, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos y de tu nobleza.

Sagitario

Tienes los producto de gallina que a muchos les faltan, no tienes miedo en decir lo que sientes y piensas, trata de ser más precavido con lo que sale de tu boca pues podrías cometer una indiscreción con personas que son importantes en tu vida. Ten cuidado con comentar cuestiones negativas de tus amistades, podrías cometer una indiscreción. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Si no está en tus planes embarazarte toma tus precauciones que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tu lo permitas.

Escorpión

Tus proyectos y nuevos planes sucederán, solo no esperes que caigan del cielo tienes todo para triunfar y consolidar tus sueños, la ayuda de un familiar será esencial. No te desesperes por los cambios de humor de otras personas, que te valga, recuerda que cuando tu andas que no te aguantas ellos tienen que soportar tus desplantes. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una noche. Quien te la hace te la paga tarde o temprano, sueles vengarte muy bien de las personas que te dañan. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro están bien vacías, fíjate bien a quien le lloras no cualquiera merece tus lagrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte o no importarte.

Libra

Nuevas oportunidades en el terreno de los amores pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Una enfermedad en la familia está por llegar todo va salir bien no te preocupes antes de tiempo. Días andarás bien otros ni quien te aguante, ten cuidado con tu humor y carácter pues tu bipolaridad podría dañar a personas importantes para ti. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después darte la puñalada por la espalda, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Cuida más tu salud y haz una dieta adecuada y ejercicio pues perderás uno o dos kilos en las próximas semanas. Buscarás a una amistad para pedirle consejo. Te presente que los sueños son solo tuyos, no del vecino, ni de tu familia, trabaja en ellos y en un corto tiempo comenzarás a ver los primeros resultados. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes.

Virgo

El mejor aplauso que recibirás en estos días será el silencio de las personas que no creyeron en ti y que ahora les demuestras quien eres y lo que has logrado. Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos. Te la pasas quejandote de todo pero mesmamente no haces nada pa salir del fregado apuro, la solución siempre ha estado en tus mendigas manos pero nomas le andas dando vueltas al asunto. Despabílate y toma las fuerzas de onde sea, ya no es momento de andar de chancluda, ponte tu mejor vestido de lentejuela y sal a vivir y disfrutar cada día que mañana será muy tarde. Bájale a los tacos, tortas y tamales que andas en una etapa en la cual se te va estar haciendo bolas el fregado engrudo, estas en unas semanas en las que subirás de peso, ancina que no comas mugrero que nomas te engorda. Traes en mente un fregado viaje que si te pones bien buza caperuza se va consolidar muy pronto aunque para eso vas a necesitar sacar un prestamos o pedirle fiado a una amistad o familiar.

Leo

Oportunidad de crecimiento económico, échale ganas a los negocios pues hay cambios en lo laboral y la entrada de dinerito extra. Ten arto cuidado con tus confesiones pues podrías abrir demasiado el gaznate y culpar a personas que ni la deben ni la temen en asuntos que no les corresponden y perder artas amistades debido a eso. Amor con amors se paga y traición con traición, se te dará mucho el devolver lo que has recibido, definitivamente ya no eres la misma de antes y hoy en día quen te la hace te la paga y con creses, la burra no era arisca pero la hicieron. Es momento que tomes el toro por los cuernos, deja ya de poner la vista en amistades y otras personas, te encanta el chisme pero ya lo que les pase es su mero problema y no el tuyo, te has vuelto una persona algo incesable y debido a eso ya no crees tanto en lo que viene siendo el amor, necesitas recobrar tus sentimientos pos sino lo haces vas a terminar con cualquier wey que solamente querra robarte tu ingenuidad y ahora sí que faltarte al respeto. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

Cancer

Tu buena voluntad hacia otras personas hará que se dupliquen las bendiciones hacia tu persona. Dinerito se hará presente sin embargo podrías mal gastarlo en cuestiones que no te dejan nada de provecho. Cuidado con tus altanerías, podrías perder a quien en verdad te quiere y desde hace tiempo te anda hechando los fregados perros y tu ni cuenta te has dado, viene artas cuestiones que tienen que ver con los dineros si te aplicas vas a salir muy bien beneficiada, hay días en los cuales sientes nomas que no puedes ni con tu vida y eso se debe a que hay personas que te envidian hasta el fregado nombre y debido a esas energías te cuesta trabajo levantarte, unos baños de ruda y albahacar morada podrían ayudarte a mejorar en esas cuestiones. No te sientas mal si esa fregada persona nomas no quiso quedarse a tu lado, recuerda que quien te quiera deberá de atorarle al jale pos sabemos bien que no eres alguien facil de lidiar y que exiges demasiado, deja que le rumbe a incomodar a la gestora de sus días tu objetivo ahora deberá de ser el de salir de la pobreza y multiplicar tus ingresos pa darte la vida digna que sabes que mereces.

Géminis

Persona de piel blanca te va dar una señal de interés sentimental hacia tu persona, necesitas ser más inteligente pues podrías perder grandes oportunidades. Es momento que te despabiles y entiendas el por qué de muchas cosas, algunas veces te atontas demasiado nomas pensando que las demás personas harán lo mesmo que tu y al final de tas cuenta que meramente no era ancina. Un viaje se comenzará a planear y una persona de tu pasado va retornar para ti pero pos sabrás como enviarlo nuevamente al chorizo. Cuida arto tu autoestima pos esta por los fregados suelos, ya déjate de tanta flojera que si tu no te levantas mesmamente nadie lo va hacer por ti. Hay momentos en la vida en que nomas te quedas pensando que pasaría si haces esto o aquello etc… pero pos ancina te quedas y no mueves un dedo, recuerda que nuevas cuestiones traen nuevos resultados y que las mismas cosas traen solamente rutina. Deja de creer que todos merecen terceras oportunidades sino aprovecho la primera ni la segunda que vaya a freír esparragos con su santa madre que hay una lista de personas esperando su primer oportunidad.

Tauro

Amor de una noche y sin reservas se visualiza, cuídate mucho. Pon atención a tu pasado para que no arruine tu presente. Debes hacer a un lado el rencor y todas esas fregadas cosas que quedaron sembradas en tu corazón por el veneno de otras personas, hay días en los cuales te sientes el dueño del mentao universo y otros en los cuales te sientes solo y sin nada, tus cambios de temperamento y la depresión que suele llegarte algunas horas del día se debe a la falta de balance en tu vida y a la falta de esos mendigos sueños que no sabes ni cuándo ni por qué perdiste. Viene un crecimiento muy importante para ti el cual deberás de saber manejar de la manera correcta o de lo contario podrías regarla bien gacho al no saber qué hacer con eso que te va llegar ya sea información o dinerito. Ponte bien perris o de lo contrario te van a faltar al respeto en estos días, hay momentos en los cuales no sabes ni que pex con tu vida, cuida mucho la parte de tus sentimientos y no la expongas tanto con personas tontas que no valen la pena. Cuida mucho tu vida y tus cambios que vas eligiendo pos muchos de ellos nos son los correctos.

Aries

Momento de que se te quite lo achicopalado y comiences a invertir todo tu tiempo en ti, ya deja de andar mendigando amor o atención por personas que no te dan ni ofrecen nada más que dolores de cabeza. Un negocio que se va materializar y el cambio de domicilio u oportunidad de un viaje va ser lo que te va llevar por el buen camino. No te dejes manipular por quien solo quiere sacar algo de por medio. Tienes que ponerte ya las fregadas pilas pa salir del bache donde te encuentras, algunas veces das pie a que te pase lo que te ha pasado por confiar tanto en esa mendiga gente que ya hizo lo que quiso contigo en tu pasado. Hay días en los cuales no sabes ni que onda, como que no te encuentras o no te hayas, haz a un lado todas esas preocupaciones y empieza a invertir tu tiempo en algo de provecho. Viene una situación difícil en la cual tendrás que ponerte bien perris de 8 chichis o te podrían ganar el mandado. Podrías entrar en una situación algo compleja con tu yo interno, hay ciertos problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos.