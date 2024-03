La justicia brasileña ratificó sentencia de 9 años de prisión hacia Robinho por temas de violación

La Justicia brasileña se pronunció y confirmó la pena de 9 años de prisión para Robinho por un cargo de violación hacia una mujer en Italia. El Supremo Tribunal Superior de Justicia de Brasil tomó la decisión que dictaminó el pasado miércoles; el ex delantero carioca deberá pagar su condena en su país de origen una condena que le fue impuesta en el año 2017 luego de ser encontrado culpable por abuso sexual.

El ex jugador del Real Madrid de España, Manchester City de Inglaterra y el AC Milán de Italia, quien tiene 40 años de edad, tiene entre sus manos el poder apelar ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial de su país para tratar de evitar lo que los jueces del Supremo Tribunal Superior decidieron, con una votación que fue 9-2 en favor de ratificar la pena de Robinho.

Robinho confiaba en librarse de la cárcel en Brasil, pero la Justicia de su país ha ratificado la condena por violación que le fue impuesta en Italia y tendrá que cumplirla.



¿Qué fue lo que sucedió con Robinho en Italia?

El ex jugador de la selección nacional de Brasil fue sentenciado en Italia a un total de 9 años de cárcel por el hecho de estar vinculado en un caso de abuso sexual grupal en el año 2013 cuando formaba parte de las filas del AC Milán.

Brasil no extradita a sus ciudadanos y es por ello que Italia solicitó tiempo de prisión para Robinho en su país de origen. El miércoles pasado tuvo lugar el comienzo de la audiencia, José Eduardo Alckmin dejó saber ante el tribunal que su cliente quiere un nuevo juicio en Brasil por motivos de soberanía nacional.

Posibles problemas diplomáticos entre Brasil e Italia

Sin embargo, Francisco Falcão, quien fue el primer juez en votar para la ratificación de la condena del ex jugador delantero, comentó que el caso de Robinho no puede quedar impune por ningún motivo y que una fricción diplomática entre ambas naciones (Brasil e Italia) podría ser el resultado en caso de que la sentencia de 9 años tras las rejas no sea ejecutada en lo absoluto.

“No hay ningún obstáculo para validar la ejecución de esta sentencia. Fue confirmada por un tribunal en Milán, que es la autoridad competente de este caso”, dijo Falcão. “La condena es definitiva. El acusado no estuvo ausente al ser juzgado en Italia, él estaba representado”.

Actualmente el ex delantero reside en Santos a las afueras de la ciudad de Sao Paulo y tuvo que hacer entrega de su pasaporte a las autoridades de su país en marzo de 2023. El jugador se ha declarado previamente inocente e insiste que sus relaciones sexuales con la mujer en cuestión en el caso de abuso sexual que tuvieron lugar en un bar de Milán, fueron totalmente consensuales de principio a fin.

Robinho habló en una entrevista

Robson, el cual es el nombre de nacimiento del ex jugador del Real Madrid, habló en una entrevista que fue revelada el pasado domingo en la cadena Récord no solo reafirmó su inocencia, sino además alegó que la Justicia italiana le condenó por ser una persona de raza negra. “Fui condenado en Italia injustamente por algo que no ocurrió y tengo todas las pruebas que muestran eso”, aseguró el ex delantero. De acuerdo con su versión, tuvo una relación sexual “superficial”, “rápida” y “consensuada” con la víctima y después se marchó a su casa.

El suceso de la violación tuvo lugar en el año 2013 en una discoteca de Milán y en ella participó también un amigo suyo, Ricardo Falco, quien también fue condenado por ello, y otras cuatro personas que, de acuerdo a las declaraciones de Robinho, en ningún momento rindieron cuentas con la Justicia. “Si mi juicio fuera para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda”, afirmó.

