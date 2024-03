Se dieron a conocer los grupos del fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024 ¿Cómo quedaron?

Finalmente se llevó a cabo la ceremonia de sorteo que definió el destino de las selecciones nacionales de fútbol participantes para la próxima cita olímpica, la cual se estará llevando a cabo desde el venidero 24 de julio y culminará el 10 de agosto en París, Francia. La ceremonia dio comienzo con un mensaje lleno de positivismo y esperanza por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Luego de hacer un reconocimiento de las hazañas conseguidas en el pasado y de también apoyar el certamen que se llevará a cabo en las versiones masculina y femenina, los bolilleros dieron pie a comenzar la pauta del formato del certamen que tienen como principales selecciones favoritas para conseguir la presea dorada a Francia, la selección de Argentina dirigida por Javier Mascherano, España y las selecciones del continente africano.

Listos los grupos de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. 🥇🥈🥉🇫🇷



El día de hoy se llevó a cabo el sorteo de los grupos de fútbol tanto masculino como femenino en los Juegos Olímpicos de #París2024 dejando varias sorpresas. pic.twitter.com/alUr6kjozl — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) March 21, 2024

¿Messi y Mbappé jugarán en París 2024?

Se tiene conocimiento que más de un millón de entradas ya se han puesto a la venta en toda Europa y esto como resultado de la alta posibilidad que genera un posible reencuentro entre Kylian Mbappé y Lionel Messi, dos de los mejores jugadores del mundo que tuvieron un excelente campeonato durante la Copa del Mundo en Qatar 2022; ambos delanteros pudieran formar parte de los equipos participantes en París 2024, aunque hasta el momento no hay nada oficial al respecto.

¿Cuáles serán las sedes de los partidos?

Las sedes oficiales fueron conocidas durante el certamen del sorteo, mismas donde se disputarán los partidos: Stade de Bordeaux (con capacidad para 42.000 personas), Stade de Lyon (59.186), Stade de Marseille (67.694), Estadio de la Beaujoire (37.473), Stade de Nice (36.178) y Parque de los Príncipes (48.000).

Con la presencia estelar del ex jugador de la selección nacional de Argentina y ex delantero del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, Javier ‘El Conejito’ Saviola como uno de los responsables de sacar las bolillas de los bombos, se dio a conocer el sitio donde estarán en los grupos las selecciones aspirantes a la medalla de oro. “Es una zona difícil, pero hay mucha expectativa. Ojalá que tengamos un gran torneo para nuestra selección”, dijo el ex delantero,

ASÍ QUEDÓ LA FASE DE GRUPOS DEL TORNEO MASCULINO

GRUPO A: Francia, Estados Unidos, el ganador del repechaje entre Asia y África y Nueva Zelanda

GRUPO B: Argentina, Marruecos, Tercer mejor de Asia y Ucrania

GRUPO C: Segundo mejor de Asia, España, Egipto y República Dominicana

GRUPO D: Mejor de Asia, Paraguay, Mali e Israel

La nueva cita olímpica estará conformada por un total de 16 selecciones Sub-23 (con la posibilidad de incorporar a tres mayores), y los que se queden con los dos primeros puestos habrán obtenido el pase a los cuartos de final.

Desde el 15 de abril al 3 de mayo se llevará a cabo en Qatar la Copa Asiática Sub 23 que definirá a los tres clasificados de ese continente (el cuarto disputará un repechaje contra un africano. Competirán 12 países: Qatar, Australia, Jordania, Indonesia (Grupo A), Japón, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, China (Grupo B), Arabia Saudita, Irak, Tailandia y Tayikistán (Grupo C).

Los grupos del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras el sorteo realizado en Saint-Denis, el miércoles 20 de marzo de 2024.

Brasil, campeón de las citas de Río 2016 y Tokio 2020, no se clasificó para esta edición.

PARÍS (AP) — El campeón mundial… pic.twitter.com/rout5738XZ — Ricardo Robaina (@_NOALCOMUNISMO) March 21, 2024

MEDALLERO HISTÓRICO DE ORO:

Hungría 3

Argentina, Reino Unido, Uruguay, Unión Soviética y Brasil 2

Bélgica, Italia, Suecia, Yugoslavia, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Francia, España, Nigeria, Camerún y México 1

FASE DE GRUPOS DEL TORNEO FEMENINO:

GRUPO A: Francia, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda

GRUPO B: Estados Unidos, CAF 2 (Zambia o Marruecos), Alemania y Australia

GRUPO C: España, Japón, CAF 1 (Sudáfrica o Nigeria) y Brasil

Las dos mejores selecciones de cada zona, acompañadas de las dos mejores terceras, avanzarán a los cuartos de final del certamen.

MEDALLERO HISTÓRICO DE ORO:

Estados Unidos 4

Noruega, Alemania y Canadá 1

Sigue Leyendo:

Alarmas y miedo en la selección de Argentina: ¿Messi se lesionó? ¿Cómo sucedió?

Argentina armará equipo con grandes estrellas para los Juegos Olímpicos 2024: ¿Messi, Dibu, Di María?

Javier Mascherano confirmó haber invitado a Lionel Messi para los Juegos Olímpicos París 2024