Javier Mascherano confirmó haber invitado a Lionel Messi para los Juegos Olímpicos París 2024

La ilusión de ver a Lionel Messi en los Juegos Olímpicos París 2024 se alimentó este martes luego de que el entrenador de la Selección de Argentina sub-23, Javier Mascherano, confesó que mantuvo una conversación con el astro del Inter Miami sobre la posibilidad de unirse al equipo para la cita olímpica.

El seleccionador argentino se refirió sobre las posibles incorporaciones que podría sumar la Albiceleste para los Juegos Olímpicos París 2024 que se llevarán a cabo entre julio y agosto próximos dejando en manos del ocho veces ganador del Balón de Oro la decisión de sumarse al equipo.

“A Leo le hemos hecho la invitación de poder acompañarnos en los Juegos Olímpicos. Quedamos en volver a hablar dentro de unos meses. No es una situación fácil”, reconoció “El Jefecito” durante una entrevista en el programa Libero del canal argentino TyC Sports.

Hay que recordar que las selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos tiene la posibilidad de incorporar a tres jugadores por encima de la categoría (sub-23) para disputar el certamen. De esta manera se la abre la puerta a Lionel Messi de volver a disputar una cita de esta magnitud.

El astro argentino ya tuvo la oportunidad de jugar una Juegos Olímpicos, en la edición de Pekín 2008 ganando la medalla de oro al imponerse en la final a Nigeria (1-0). En esa selección Messi coincidió como jugador con Javier Mascherano quien también había ganado la dorada en Atenas 2004.

Pero ahora no sólo Lionel Messi podría incorporarse a la Selección de Argentina para los Juegos Olímpicos. El guardameta, que también salió campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez, mostró su deseo de jugar con el combinado argentino.

Lionel Messi junto a Javier Mascherano durante un partido ante Ecuador disputado en Quito y correspondiente a la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Crédito: Fernando Vergara

“Si hay algo que me falta con la selección es ganar los Juegos Olímpicos”, comentó el portero del Aston Villa en la Premier League inglesa y ganador del premio The Best como mejor portero del 2023, a lo que el director técnico argentino respondió con emoción al pensar en reforzar su portería.

“¿Cómo no vamos a tener en cuenta ese deseo? ‘Dibu’ Martínez está entre los tres mejores arqueros del mundo, si no es el mejor”, comentó Javier Mascherano quien sí descartó poder contar con Ángel Di María, quien rechazó la invitación a disputar los Juegos Olímpicos con la Selección de Argentina.

“‘Angelito’ agradeció la invitación, pero no tiene la intención de ir con nosotros a París. Lo hemos descartado, porque quiere darle la oportunidad a los más jóvenes”, reconoció el estratega que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024 con el segundo puesto conseguido en el Preolímpico de Caracas disputado a comienzos de año en Caracas, Venezuela.

