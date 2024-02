Tata Martino habló sobre el plan de Lionel Messi para este año en la MLS y ¿JJOO para el argentino?

La temporada 2024 de la Major League Soccer está a la vuelta de la esquina y el equipo que tiene todos los ojos encima y al que se le prestará muchísima atención serán ‘Las Garzas’ del Inter Miami, equipo dirigido por el técnico argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino’, quien recientemente conversó sobre los planes que tiene para esta nueva campaña donde el objetivo es ganarlo todo, de la mano de jugadores que tiene en la plantilla que lidera su compatriota Lionel Messi, los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, así como el recién llegado, ‘El Pistolero’, Luis Suárez.

Martino estuvo conversando sobre los planes que tiene para la temporada que se avecina y en el que Lionel Messi es la punta de lanza:

“Me encontré con el mismo Messi que llegó a mediados del año pasado, está muy bien, se entrenó muy bien, se recuperó de la inflamación en el aductor, podría haber jugado la totalidad de los minutos con Newell’s (estuvo 60 en cancha) si hubiese querido”, le dijo a Infobae Gerardo Martino, el entrenador del Inter Miami, quienes estarán haciendo su debut en la campaña 2024 ante el Real Salt Lake City el próximo miércoles 21 de febrero.

‘El Tata’ Martino dejó en claro que va a buscar la mejor manera de administrar el tiempo de juego de Messi esta campaña para evitar problemas físicos en el delantero estrella. “Nosotros no podemos traer a todos los jugadores que queremos, sabemos que en marzo y en junio lo tenemos que reemplazar, el tema es que no tenemos libertad de contratación, por eso tenemos que ajustar el plantel para tener jugadores que nos permitan tener aspiraciones ofensivas cuando él no juega, encontrar alternativas a eso no es fácil”, expuso.

La indirecta del Tata Martino sobre la chance de que Lionel Messi vaya a los Juegos Olímpicos



El DT del Inter Miami se refirió a la posibilidad de que Leo esté en #París2024. Mirá lo que dijo ⬇️https://t.co/qka4UvrAeV — TyC Sports (@TyCSports) February 20, 2024

Posición de juego para Messi esta temporada

Martino buscará conseguir un sitio adecuado para el ex jugador del FC Barcelona y el París Saint Germain donde pueda rendir de la mejor manera pero que “no tenga tanto desgaste y que reciba la pelota en los metros finales, en zona casi de definición, que es 15 metros atrás que cualquier futbolista. Lo peor que nos puede pasar es que no toque la pelota. Nosotros tenemos un engranaje que podemos acomodarnos rápidamente al lugar donde él termina, para poder recuperar la pelota con cierta premura”.

¿Messi a los Juegos Olímpicos de París 2024?

La selección nacional de Argentina consiguió clasificar a los JJOO París 2024 y el técnico de dicha escuadra, Javier Mascherano, ya comentó que hará todo lo posible por contar con Messi en sus filas para este evento, a lo que Martino respondió dando el siguiente ejemplo con un jugador de Paraguay: “Diego Gómez tiene la Copa América y los Juegos Olímpicos, sabemos que a la Copa lo tenemos que dar, y a los Juegos no, nos comunicamos; allá tengo mucha gente amiga (Martino dirigió a la Albirroja entre 2007 y 2011) y le dije que elijan solo una. Yo soy pro-selección, pero en este caso que hay dos competencias juntas y que implica que un jugador esté más de dos meses por fuera, entonces ellos me van a comunicar para qué torneo lo quieren”.

El técnico argentino se mostró bastante complacido con la plantilla que cuenta y espera poder sacarle el mayor provecho para alcanzar los objetivos trazados para el año 2024 en cuanto a competiciones:

“Ahí vamos a ver para qué estamos. Hay un plantel que, cuando miras los nombres, provocan en algunos muchos entusiasmos y en otros muchas ganas de ganarnos, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo nuestro, por suerte tengo un plantel que sabe con lo que vamos a enfrentarnos y estamos dispuestos a competir”, dijo Martino.

'El Tata' Martino advierte sobre los compromisos a nivel selección para los jugadores del Inter Miami😱⚽❌



La participación de Leo Messi en París 2024 comienza a peligrar 😓 pic.twitter.com/ySTTzYV6mn — AS USA (@US_diarioas) February 20, 2024

¿Suárez sigue afectado de su rodilla?

‘El Tata’ habló sobre el estado actual de la salud de una de las rodillas del delantero uruguayo: “Se entrena con normalidad, no hay un día que haga un trabajo diferenciado, hoy no tiene ningún problema desde lo físico como para decir que el análisis no tiene que hacerse desde lo futbolístico, queda por ver las respuestas dentro de la cancha cuando arranque el torneo”.

Sigue Leyendo:

Falleció Andreas Brehme, leyenda alemana y verdugo de la selección Argentina en Italia 1990

Eden Hazard y su desenfrenado estilo de vida mientras fue jugador del Real Madrid

¿Problemas financieros en Inter Miami por la llegada de Messi y más estrellas?