Eden Hazar y su desenfrenado estilo de vida mientras fue jugador del Real Madrid

Pocas veces en la historia del fútbol moderno se ha podido presenciar un descenso de rendimiento tan brutal como el de Eden Hazard desde su llegada al Real Madrid. El futbolista, candidato al Balón de Oro, fue elegido mejor de la Premier League por defender los colores del Chelsea y fue una de las grandes figuras de una copa Mundial. A los pocos años fue desterrado del campo de juego e incluso anunció su retiro del fútbol profesional.

Entre los rumores que circularon durante su etapa como jugador de la liga española estaban fotos del extremo extranjero apareciendo al inicio de cada pretemporada. “¿Qué pasa si llego fuera de forma? Es verdad. Cada verano subía de 4 a 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho en esos diez meses. Empujas tu cuerpo al máximo rendimiento y la gente te patea el trasero.

“Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre”, admitió durante una conversación en el podcast de John Obi Mikel. Y sobre su regalo agregó: “No me pregunten nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa…No me pidas que solicite estas tres o cuatro semanas. “Puedo jugar fútbol en la playa con los niños, no hay problema, pero no me pidas que corra”.

Una vez que estaba en forma cumplía al 100%

Hazard también dejó en claro que le tomaba par de partidos volver a estar en ritmo de competencia, pero una vez que ya lo hacía, simplemente era imparable: “Pero si nos fijamos en toda mi carrera, el primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volvía de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía”, detalló.

Hazard no tuvo titubeo alguno en culpar a su Bélgica natal como la culpable de los kilos extra en las vacaciones: “Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien”.

Las comparaciones entre su vida personal y deportiva entre el Chelsea y el Real Madrid siempre han estado en cuestionamiento, por lo que el propio ex jugador habló de ello sin problema alguno: “El Chelsea es más familiar. En el Madrid, había que ganar. En el Chelsea, perdíamos y al día siguiente nos reíamos un poco en la ducha. Eso no pasaba en el Madrid.

“Cuando digo reír, digo algo así como que el partido ya estaba pasado y había que enfocarse en el siguiente partido. Nos reíamos y a ganar el siguiente. En Madrid es igual, pero no así. Es distinto. En equipos grandes cuando se pierde siempre hay un drama. En Madrid podrías sentir en el entreno que la gente no estaba del todo feliz si se perdía un partido”, comentó.

Las lesiones fueron muy complicadas para Eder

Hazard atravesó momentos bastante complicados cada vez que se lesionaba, y si bien recibió toda la ayuda posible desde el club para poder superarlo, simplemente no fue una tarea sencilla para el belga: “Hacía ejercicios en casa y para mí, era suficiente. No pensé que había que hacer más. Después de dos meses me di cuenta de que si debí hacer más. Cuando volví al campo, lo noté”.

“Y estuvimos así de cerca de ser campeones, así que le decía a Zidane ‘quiero ayudar, quiero empujar’ y luego el día que acabamos campeones dije: ‘No, no puedo hacer más, estoy acabado’. Mi cuerpo estaba sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada”.

Una de las preguntas de Obi Mikel es si Hazard podría haber sido entrenado por Pep Guardiola y la respuesta del jugador fue impresionante a los oídos de los escuchas:

“No sé si podría haber jugado para Guardiola. Exige mucho. Como jugador me gustaba mi libertad. Si me pides quedarme ahí, le diría “¿estás loco?”. Es el mejor, pero no sé si podría. No puedo decir sí o no. Yo necesito libertad para ganar partidos”, explicó con una sonrisa en el rostro.

Su mejor entrenador sin duda alguna

Hazard rindió honores a José Mourinho por ser uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera, especialmente por el hecho de saber manejar las cargas en los entrenamientos y partidos para el mayor rendimiento de cada uno de los jugadores:

“Libertad total no me daba, pero algo de libertad sí. Él sabía que yo era capaz de ganar partidos y me pidió que hiciera mi trabajo. Así de simple. Y sabes que, con él, si no haces tu trabajo, te lo va a decir delante de todos. Me dio libertad, pero no a lo loco. A veces decía en los entrenamientos ‘¡no le peguen patadas a Eden!’ y yo decía ‘¿Qué?, ¿por qué? Si para mí está bien’”, concluyó.

