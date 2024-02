Carlo Ancelotti le dio valor al empate conseguido por el Real Madrid ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid sacó un empate este domingo en su visita al Rayo Vallecano (1-1), un rival que ha complicado al actual líder de LaLiga que podría ver reducida la distancia con respecto a su más cercano perseguidor, Girona. Sin embargo, para el entrenador merengue, Carlo Ancelotti, fue un buen resultado.

Así lo reveló el estratega italiano en la rueda de prensa posterior el encuentro que se definió con los goles de Joselu (m.3) por los blancos y Raúl de Tomas (m.27), de penal, para el cuadro de Vallecas que en el duelo de la primera mitad de la temporada ante ambos consiguió otro empate (0-0).

“Todos los partidos los tenemos que ganar y para ganar LaLiga, los partidos que no podamos ganar, no los podemos perder. Creo que hoy (domingo) dimos un paso importante para ganar LaLiga”, consideró Carlo Ancelotti quien destacó que su equipo contó con más opciones de quedarse con la victoria.

Joselu, quien abrió el marcador para el Real Madrid, se lamenta durante un momento del encuentro ante el Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 25 de LaLiga disputado en Vallecas. (J.J.Guillén/EFE)

“No empezamos bien, pero eso duró poco. Luego marcamos, se anuló otro gol por poco, hubo un palo de (Federico) Valverde… Hasta el penal jugamos muy bien. Luego cambió todo. Fue otro partido, con muchos duelos y no era sencillo buscar ideas”, agregó el estratega italiano.

“Después del empate fue un tipo de partido que a nosotros no nos gusta, pero a veces las cosas son así y a pesar de eso hemos competido bien”, destacó el técnico del Real Madrid que tras este resultado quedó con 62 puntos, seis más que el Girona que este lunes juega ante el Athletic Club.

Con relación a la expulsión de Dani Carvajal, quien ingresó en el minuto 75 en lugar de Lucas Vásquez y vio la tarjeta roja en el tiempo agregado después de dos amonestaciones, el entrenador del Real Madrid prefirió no hablar sobre la actuación arbitral.

El defensor del Real Madrid Lucas Vázquez disputa el balón con el mediocampista del Rayo Vallecano Óscar Valentín durante el encuentro disputado en el Estadio de Vallecas. (J.J.Guillén/EFE)

“No hablé con el cuarto árbitro por la expulsión de Carvajal. Era sobre los agarrones. Me explicó que no todos son tarjeta. Creo que en general fue un buen arbitraje”, zanjó Carlo Ancelotti para no caer en polémicas por las decisiones del cuarteto arbitral encabezado por Alejandro Muñiz.

Para finalizar el director técnico merengue se refirió a la dificultad que le ha representado al Real Madrid su visita a Vallecas en donde le costó adaptarse a las particularidades del campo de juego del Rayo Vallecano que se quedó con un punto valioso en su objetivo de asegurar la permanencia.

“No es para nada fácil ganar en este campo, porque es más corto. Hay que jugar un partido distinto. Empezamos muy bien pero después todo se complicó”, cerró Ancelotti que ahora se prepara para lo que será el próximo partido del Real Madrid el próximo fin de semana ante un necesitado Sevilla.

