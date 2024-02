“Todos quieren jugar acá”: Un gigante de la Premier League pretende y se la juega por Kylian Mbappé

El mundo del fútbol tiene días haciendo cada vez más eco de la noticia más reciente y explosiva en los últimos días; el francés y jugador estrella del París Saint Germain, Kylian Mbappé ha tomado la decisión de no seguir jugando para la entidad parisina y poner nuevo rumbo en su carrera una vez finalice su contrato.

El futuro del delantero estrella y Campeón del Mundo con la selección nacional de su país, parece estar en la capital de España, jugando de blanco con el Real Madrid, equipo que, presidido por Florentino Pérez, ya le ha hecho una oferta formal para recibirlo con los brazos abiertos, siempre y cuando Mbappé decida jugar con el club merengue.

Sin embargo, la entidad madrileña no es la única que sigue los pases de ‘Kiki’, de hecho, desde la Premier League de Inglaterra también tienen los ojos puestos sobre Mbappé y no uno, sino varios clubes, por lo que la pelea por obtener el sí definitivo del delantero francés, no será algo sencillo y por el contrario, bastante disputada.

El Arsenal es uno de los clubes de mayor jerarquía, tradición y emblemático de la liga inglesa y estarían tras los pasos de la estrella francesa, de hecho, su entrenador en jefe Mikel Arteta, ha sido puntual sobre el interés de los ‘Gunners’ por Kylian:

“¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores, eso es seguro. Yo no soy parte de las conversaciones, pero quizás Edu (Gaspar, director deportivo) y los dueños las tengan. Yo no hablo hasta la última etapa”.

Además, cuando a Arteta le hicieron énfasis sobre la cercanía de Mbappé con Real Madrid, él motivó a los dirigentes del Arsenal para que pusieran el pie en el acelerador para tratar fichar al francés: “Cuando hay un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación”. Y añadió: “Todo el mundo quiere jugar para el Arsenal. Al menos los jugadores con los que hemos conversado siempre tienen esa sonrisa en el rostro en el momento en que abres la puerta e inicias la conversación. Esto se debe a nuestra historia y todo lo que hicimos en el pasado”.

Plan B para cuando Mbappé ya no esté en el PSG

La salida de Mbappé es inminente, dicho por el propio jugador, y es por ello que el París Saint Germain ya tiene un plan B para poder suplir una nueva baja bastante sensible, y se han hecho fuertes los rumores que colocan en la orbita del club parisino a jugadores de la talla de Rafael Leao del AC Milán y a Víctor Osimhen del Napoli, ambos clubes de la Serie A de Italia, por quienes aparentemente deberán pagar más de 300 millones de euros, lo que corresponden sus cláusulas de salida.

Kylian Mbappé ha anotado un total de 243 goles en 290 partidos defendiendo los colores del París Saint Germain desde su llegada procedente del AS Mónaco por un total de 162 millones de libras esterlinas el pasado mes de agosto del año 2017.

¿Mbappé al Fútbol Club Barcelona? Xavi decidió responder al respecto

En reciente conferencia de prensa, se le cuestionó una vez más a Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, sobre la posible llegada de Mbappé al club blaugrana, a lo que el ex jugador del equipo culé respondió de manera tajante y bastante honesta:

“Se habla mucho de la diferencia de La Liga y la Premier con otras ligas. ¿Qué Mbappé venga sería bueno para la competición?”, fue la pregunta de uno de los periodistas. Y la respuesta fue muy frontal. “Pero no me preguntes más por Mbappé, de verdad. No voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, eh. Creo que no debo hablar”.

