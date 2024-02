Aparentemente Mbappé ya habría firmado con el Real Madrid: Detalles del millonario contrato

El mundo del fútbol sigue muy de cerca cualquier movimiento y lo que será el futuro del delantero francés y aún estrella del París Saint Germain, Kylian Mbappé, quien finalizará contrato con la entidad parisina el próximo 30 de junio y ya dejó saber a la directiva que no se plantea renovar y pondrá rumbo a un nuevo destino, siendo aparentemente España la elección de ‘Kiki’.

De acuerdo con información difundida por el diario Marca de España, Kylian Mbappé y el Real Madrid han llegado a un acuerdo definitivo que garantizará al delantero francés formar parte del equipo merengue a partir del 1 de julio. Dicho acuerdo fue firmado por ambas partes hace dos semanas y es solo cuestión de tiempo para que el jugador de la selección nacional de Francia aterrice en la capital madrileña.

Como se mencionó antes, Mbappé dejó claro que no continuaría con el PSG en una reunión que sostuvo con el presidente del equipo el martes pasado y además Kylian solicitó no recibir nuevas propuestas para renovar su contrato a punto de expirar.

🚨 Kylian Mbappé ha firmado su contrato como nuevo futbolista del @realmadrid, de acuerdo con @marca y @mundodeportivo



Será jugador merengue por cinco temporadas a partir del 1 de Julio. pic.twitter.com/fvsk7eA1q4 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 19, 2024

Contrato bastante jugoso para el francés

Las negociaciones entre Mbappé y el Real Madrid de acuerdo a lo señalado por el diario Marca fueron bastante sencillas, con una que otra manera diferente de pensar en cuanto a los derechos de imagen, pero nada que no tuviera solución. A pesar de estad discrepancias se pudieron llegar a acuerdos donde ambas partes estuvieron complacidas y que permiten que el salario que recibirá Mbappé se ajuste a lo que es la actual estructura del equipo sin provocar problemas en un presente o futuro.

El delantero estrella se convertiría entonces en el jugador de fútbol mejor pagado del Real Madrid, con uno que ronda aproximadamente entre los 15 y 20 millones de euros y bonos que recibirá siempre y cuando pueda alcanzar metas, objetivos acordados.

¿Cuál será el dorsal que lucirá Mbappé?

El número que vestirá Kylian todavía se desconoce, pero de acuerdo a rumores que se han extendido a través de los días, especialmente en redes sociales, las opciones que el jugador maneja son el 7,10, y el 9.

Un sueño cumplido

La aparente llegada de Mbappé al Real Madrid sería un sueño cumplido tanto para el delantero como para la entidad blanca, quienes presididos por Florentino Pérez han estado siguiendo los pasos de Kylian desde hace mucho tiempo y esto supondría el punto y final de un largo periodo de tiempo lleno de muchas idas y vueltas, con rumores, intrigas y demás.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid.



✍️ Ya ha firmado un contrato por 5 temporadas

💸 15 y 20 millones de euros netos de ficha por temporada

➕ Más bonus y prima de fichaje, asegura Marca



💰 En total lo que percibirá será aproximadamente 50 'kilos' pic.twitter.com/efoqXtgu4T — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 19, 2024

La Premier Legue hizo su trabajo por Mbappé

Los ‘Gunners’ del Arsenal de Inglaterra también han manifestado su interés en poder unir a Mbappé a sus filas y esto quedó bastante evidenciado con las recientes declaraciones del director técnico, Mikel Arteta cuando fue enfático en el deseo del club por hacerse con los servicios de ‘Kiki’.

“¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores, eso es seguro. Yo no soy parte de las conversaciones, pero quizás Edu (Gaspar, director deportivo) y los dueños las tengan. Yo no hablo hasta la última etapa”.

Cabe destacar que, de acuerdo con información proveniente del diario L’equipe, el francés recibiría un homenaje en Parque de los Príncipes, la casa del París Saint Germain, durante su despedida. Se informó además que el presidente del club parisino Nasser Al-Khelaïfi, en lugar de enfadarse, aceptó la decisión del jugador y no piensa reprochárselo.

“Al-Khelaïfi quiere un suntuoso homenaje por su despedida”, afirmó el periodista José Barroso en el reconocido diario francés. Aseguró demás que “algunos compañeros le desearon buena suerte, aunque lamentaron su elección” pero otros “incluso lo criticaron”. Pero a pesar de algunas negativas, el presidente Khelaifi “marcó la pauta” y no se mostró en ningún momento disgustado ante la salida de su futbolista franquicia: “No tiene intención de reprochárselo”, aseguraron.

🔥 Mikel Arteta sobre Kylian Mbappé: "Cuando hay un jugador de ese calibre siempre hay que estar en la conversación. No estoy involucrado. Quizás Edu (Gaspar) y los dueños estén, yo no estoy en esas conversaciones hasta la última etapa. Todo el mundo quiere jugar en el Arsenal". pic.twitter.com/KWP3GJPnLT — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) February 16, 2024

