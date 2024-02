Luis Suárez reveló intimidades de su amistad con la leyenda viviente, Lionel Messi

Uno de los dúos más poderosos y además temerosos de la historia del fútbol mundial fue una que consiguieron consolidad el argentino y leyenda viviente, Lionel Andrés Messi y ‘El Pistolero’ uruguayo, Luis Suárez, quienes tuvieron grandes tiempos en el Fútbol Club Barcelona y marcaron una época sin lugar a dudas.

Juntos una vez más en busca de más campeonatos

Ambos contribuyeron a otorgar más trofeos y distinciones al club catalán y a seguir incrementando los récords históricos del equipo con sus goles. Si bien llegó su momento en donde ambos tuvieron que tomar rumbos diferentes, se han vuelto a reunir en las filas del Inter Miami en la Major League Soccer en los Estados Unidos.

Durante una extensa y bastante entretenida nota con La Mesa, programa que se transmite a través de Radio Del Sol, Suárez estuvo hablando sobre su amistad con Messi, al punto de revelar detalles íntimos sobre este vínculo que posee con el Campeón del Mundo en Qatar 2022 y ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. ‘El Pistolero’ habló además sobre el nacimiento de su amistad, los mates preparados por ‘La Pulga’, las cosas que lo hacen molestar mucho y lo que sintió y cómo vivió el haber ganado la copa del mundo.

“Lo primero que hice fue hablar con él (Messi) y los jugadores. Yo iba a querer ganar y cumplir mi sueño, yo no iba a querer ser el mejor del mundo o ser goleador yo solo. Iba a ganar, a ser parte de la historia del Barcelona. Empecé a hablar y explicarlo”.

“Sé que estuvo Zlatan Ibrahimovic, estuvo este, el otro y todos la pasaron mal, por el ego. El jugador de fútbol tiene mucho ego. Yo me pongo, entre comillas, de inteligente. Yo dije ‘vengo a esto’. Si tengo la pelota y veo mejor a Messi y Neymar, se las doy a ellos. Ya me llegará el momento. Ellos vieron eso, que el tipo quería ganar, y en 2015/16 ellos me sacaron goleador, me hicieron ganar la Bota de Oro”.

Para poner un poco de más chistosa la conversación, uno de los integrantes del programa le pidió al uruguayo que hablara mal de Messi. Luego de soltar una carcajada, a lo que ‘El Pistolero’ respondió lo siguiente: “El mate cambió muchísimo. Ahora volví a juntarme con él y mejoró muchísimo. Yo digo que habrá aprendido conmigo. Cuando llegué no tomaba mucho mate y aprendió mucho”.

Lo que más enfada a Messi y lo hace ser de cuidado

“Cuando está de mal humor no te le acerques Yo no soy ningún boludo tampoco, se cuándo está de mal humor y cuando de buen humor”, comentó Suárez, quien después reveló lo que hace enojar muy intenso a Messi: “Perder partiditos en el fútbol, en el entrenamiento. En los entrenamientos también. O estar jugando un jueguito de fútbol tenis, o lo que sea; también, se calienta. Eso sí, si lo comés; después te come todas las veces. Yo me cago de la risa”.

Suárez no ocultó en ningún momento la alegría que sintió cuando vio a su amigo finalmente ser campeón del mundo, algo que Messi estaba buscando desde hace mucho tiempo.

“Yo viví en carne propia cuando él toma la decisión de no ir más a la Selección, tras perder la final de la copa américa. Yo viví todo eso con él, estaba con él en Barcelona. Fue duro, fue difícil ese momento para él, para su familia, por todo lo que se decía. Un mundo de disparates se dijo. Ahora la satisfacción… Aparte de hablar con su mujer y con sus pares, con uno de los primeros que habló fue conmigo, esa famosa videollamada. Él sabe que como familia estábamos con él en esos momentos, en los duros. Como uruguayo yo quiero salir campeón del mundo, pero tenía a un amigo de ese lado. Yo me alegré muchísimo por él”.

