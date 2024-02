“Mi ilusión es poder jugar en primera con Newell’s Old Boys”: Lionel Messi

Los primeros pasos como jugador de fútbol de Lionel Andrés Messi fueron con el club de su natal Rosario, Newell’s Old Boys, uno que, aunque muchas personas no lo sepan, es el equipo de amores para el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y París Saint Germain.

Todo el mundo sabe la historia por la cual Messi no pudo tener una carrera mucho más amplia en el club argentino; el tratamiento para el crecimiento del pequeño Lionel Andrés fue el principal, luego una prueba que no salió tan bien con River Plate, y sumado el desespero e impaciencia de la familia de ‘Leo’ para poder finiquitar el presente y futuro del joven jugador.

Los Messi pusieron rumbo a Barcelona y el resto es historia; una de las carreras más grandes y gloriosas del mundo no nada más del fútbol, sino del deporte en general que a día de hoy continúa en Estados Unidos, con Messi como protagonista del Inter Miami y la Major League Soccer.

¡BANDERAZO LEPROSO EN MIAMI! Impresionante la convocatoria de los hinchas de Newell's, palpitando el amistoso de hoy contra el Inter Miami de Messi. 🔴⚫



📹 @newells pic.twitter.com/2kYWvkLH60 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2024

Sin embargo, Leo nunca dejó de pensar en poder vestirse con la camiseta roja y negra alguna vez. Es más, en la intimidad suele usar indumentaria de Newell’s, pero no hace alarde de ello.

Messi en Newell’s

“Con siete u ocho años, me acuerdo que iba con mi papá, mi tío y mis hermanos. Siempre íbamos a la platea. Si no era un partido muy complicado que pudiera terminar en lío, como un clásico, íbamos siempre que podíamos”, repasó hace algún tiempo Messi, que tiene grabados en sus retinas a algunos jugadores del plantel leproso de fines de los 90 y principios del 2000 como Damián Manso, Terremoto Cejas, Sebastián Cobelli, Germán Real y el Negro Zamora.

Una de sus tantas excursiones al Coloso del Parque hoy denominado Marcelo Bielsa fue cuando el club presentó como jugador a la leyenda argentina, Diego Armando Maradona en el año 1993. Lionel tenía apenas 6 años y pudo presenciarlo, siendo estas las palabras del rosarino al respecto:

“Lo llegué a ver en vivo. Era chiquito, pero en Newell’s estuve el día que debutó con Emelec. No me acuerdo de nada, pero sé que estuve”. Luego del fallecimiento de Maradona en el año 2020, al capitán de la selección argentina no se le ocurrió mejor forma de homenajearlo que mostrar la camiseta de Diego en Newell’s en una de sus celebraciones defendiendo los colores del Barcelona después de un gol.

La pasión y amor que siente Lionel por el equipo rojinegro es tal que celebró el título del Apertura 2004 de Newell’s un rato en Barcelona y otro en Rosario, ya que en ese diciembre volvió a ciudad natal como acostumbra a hacer celebrar para las Fiestas.

Un amistoso con un gran significado emocional para todos los argentinos 🇦🇷😍



El @InterMiamiCF de Leo Messi se enfrentará a nuestro @Newells este jueves a las 21.30hs de Argentina. pic.twitter.com/21OFlZ89kB — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 14, 2024

En una de sus entrevistas más recordadas con Pablo González en TyC Sports, pasea en los alrededores del Monumento a la Bandera y un fanático de Boca Juniors interrumpe el diálogo para hacerle un pedido especial al ídolo argentino: “Messi, tenés que jugar en Boca”. La respuesta, entre risas, fue tajante: “¿En Boca? No, primero en Newell’s. Después vemos”.

A pesar de ser estrella en Barcelona y París, nunca dejó su amor por Newell’s

El haber conseguido títulos con la selección argentina y el Barcelona lo convirtieron en una de las estrellas mundiales más grandes de todos los tiempos. Pasó a otro plano y su vida cotidiana se modificó abruptamente. Al Coloso solamente pudo volver en tres oportunidades, pero en su mente y corazón siempre estaba allí.

En junio de 2009, la Fundación Atlético de Madrid y la Fundación Pupi se dieron la tarea de poder organizar un partido de estrellas con cita en el Parque Independencia. Maximiliano Rodríguez y Javier Zanetti fueron las caras del evento que albergó a más de 30 mil personas, tuvo alrededor de 250 periodistas acreditados de varios países y la presencia de grandes jugadores y estrellas del mundo del fútbol como Messi, Leo Franco, Walter Samuel, Jonás Gutiérrez, Ezequiel Lavezzi y Germán Lux (así como también el entrenador de la selección nacional argentina de hoy en día, Lionel Scaloni.

Lionel y Maxi fueron los únicos que jugaron un tiempo para cada lado. Messi como de costumbre tuvo un zurdazo implacable, hizo que el gol se gritara mucho pese a que era una exhibición. Los hinchas de Newell’s que colmaron las tribunas para ver en vivo al hijo pródigo que emigró precozmente se unieron para cantar a todo pulmón:

“Tiene lepra, y Messi tiene lepra…”. Leo expresó: “Nunca había jugado acá, es la primera vez. En Rosario, mi casa. Fue todo muy lindo, mirá cómo está la cancha. La gente respondió bárbaro por lo que era el partido y la verdad estoy muy contento. Tuve el sueño desde chiquito de jugar acá y no se pudo dar porque cambió todo”.

"A mí me gustaría que #Messi juegue con la camiseta de #Newells 🔴⚫️ de verdad", el Tata Martino modo hincha. Agradecemos la gentileza del Tata x atender a la prensa rosarina, en una charla cercana y amena.Este jueves, te contamos todo sobre el @intermiamicf y @newells pic.twitter.com/0ogAkeLKXW — Caro Coscarelli (@Carocoscarelli) February 14, 2024

