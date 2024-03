Estiramiento antes del entrenamiento: por qué es tan importante

Estudios como StretchLab, Stretch Zone, Lymbr y Stretch’d están apareciendo en centros comerciales y esquinas, ofreciendo a personas tensas y doloridas sesiones de estiramiento individuales con “flexólogos” y “terapeutas de estiramiento” por $100 o más por cita.

No se trata de yoga, fisioterapia ni masajes: estas sesiones se centran únicamente en el estiramiento. En una sesión individual, un instructor ayudará a las personas con estiramientos de espalda, isquiotibiales, hombros y otros estiramientos.

Las cadenas de gimnasios de alta gama como Life Time y opciones económicas como Planet Fitness también están tratando de capitalizar la tendencia del estiramiento, agregando clases especializadas de estiramiento para grupos pequeños y dedicando más espacio al estiramiento. Planet Fitness está agregando áreas dedicadas al estiramiento en sus gimnasios por primera vez.

Las reservas para clases de estiramiento en gimnasios aumentaron un 91% en 2023 respecto al año anterior, según datos de ClassPass. StretchLab abrió su estudio número 400 en noviembre y tiene acuerdos de franquicia para 900 estudios más.

El estiramiento también se está abriendo camino en el espíritu cultural de la época. Larry David le dijo recientemente a Seth Myers que no sintió ninguna diferencia después de que alguien vino a su casa para estirarlo. El personaje Roman Roy del programa de televisión “Succession” tiene un incómodo encuentro de estiramiento con su entrenador.

Los estudios de estiramiento y los gimnasios hacen afirmaciones como “rendir mejor”, “eliminar el dolor crónico” y “aliviar el dolor”. Pero estas afirmaciones son exageradas, dicen los médicos en medicina deportiva.

De hecho, hay poca evidencia de que el estiramiento prevenga las lesiones. Algunos médicos en medicina deportiva dicen que el entrenamiento funcional y de fuerza y el ejercicio cardiovascular ofrecen beneficios más amplios para la mayoría de las personas que los estiramientos.

Sesiones de estiramiento individuales

Cada uno de los estudios de estiramiento utiliza sus propios métodos de estiramiento.

En StretchLab, por ejemplo, los empleados estiran a los clientes utilizando técnicas de “estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva”, o “empujar y soltar”, resistiendo durante el estiramiento y luego soltando.

Los estudios también tienen diferentes requisitos de capacitación para los instructores, que a menudo son masajistas certificados, fisioterapeutas, instructores de yoga o tienen otra experiencia en salud y fitness. Los “flexólogos” con antecedentes verificados de StretchLab deben completar un programa de capacitación propio de 70 horas, que incluye un taller en persona.

Life Time ha lanzado “Dynamic Stretch”, un programa de estiramiento asistido individualizado con un “especialista en estiramiento” certificado por la empresa. Los ejecutivos dijeron en una conferencia telefónica reciente que esperan que el programa alcance los 50 millones de dólares en ingresos este año. EOS Fitness, con más de 100 ubicaciones en todo el país, ahora ofrece clases de estiramiento grupales y sesiones de estiramiento personalizadas.

El estiramiento se ha vuelto más popular en los últimos años, en parte como respuesta al aumento del levantamiento de pesas, particularmente entre las mujeres.

“La gente está más interesada en las pesas ahora que hace años y menos en el cardio”, dijo recientemente el director ejecutivo de Planet Fitness, Craig Benson. Planet Fitness y otros gimnasios han reducido las cintas de correr y las máquinas elípticas en los gimnasios para crear más espacio para el entrenamiento con pesas y las áreas de estiramiento.

Otros entrenamientos como Pilates y barra también se han vuelto más populares. Algunos ven los estiramientos como complementarios a este tipo de clases.

“Lo estamos viendo en todos los ámbitos”, dijo Sarah Luna, presidenta de Xponential Fitness, propietaria de StretchLab y marcas boutique como ClubPilates y Pure Barre. “Vemos a personas de todas las edades, desde atletas jóvenes hasta personas mayores y aquellos que intentan mejorar su juego de golf o natación”.

Los médicos se muestran escépticos ante los beneficios

El estiramiento puede ayudar a las personas a aumentar la flexibilidad y el rango de movimiento. Pero los médicos afirman que el estiramiento no es una panacea para prevenir lesiones o ayudar a las personas a mejorar su salud general.

Para las personas lesionadas, el estiramiento podría empeorar las cosas.

“No hay evidencia sólida de que prescribir estiramientos como tratamiento aislado vaya a prevenir lesiones u optimizar la recuperación”, dijo el Dr. Adam Tenforde, profesor asistente de medicina física y rehabilitación en la Facultad de Medicina de Harvard y director médico del Spaulding National Running. Centro.

“Si las personas dedican de 25 a 50 minutos a ejercicios de estiramiento remunerados, es posible que no obtengan los mismos beneficios para la salud si se concentraran en el entrenamiento aeróbico o en intervalos altos”, dijo.

E incluso para las personas que sienten que tienen falta de flexibilidad, el estiramiento no aborda la causa fundamental de su dolor o rigidez. Probablemente sea un signo de debilidad muscular u otro deterioro y debe ser visto por un fisioterapeuta o un proveedor de atención médica calificado, dijo.

En lugar de gastar tiempo y dinero en una clase de estiramiento, a la mayoría de las personas les vendría mejor dando una caminata rápida o alguna otra actividad física moderada.

“Preferiría ver a la gente trabajar en fortalecimiento que en estiramiento”, dijo el Dr. Jesse Charnoff, fisiatra del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York. “Si dedicas la misma cantidad de tiempo y energía a caminar, hacer ejercicios cardiovasculares y fortalecerte, probablemente obtendrás más beneficios”.

