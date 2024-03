Javier Pastore contó que le dijo Kylian Mbappé tras perder el Mundial de Qatar ante Argentina

El argentino Javier Pastore fue muy querido por su etapa en el París Saint Germain y durante una entrevista reveló que conversó con Kylian Mbappé dos meses después del Mundial de Qatar y el francés respondió con una broma.

“Lo vi un par de meses después de la final en Qatar, cuando PSG fue a entrenar y a hacer un partido. Y estuve en el vestuario, con él, con Messi, con Ney”, arrancó relatando.

Pastore aprovechó para destacar y alabar el juego de Mbappé como uno de los mejores jugadores del mundo.

“Lo felicité por el Mundial que había hecho y me dijo: ‘Noo, si el hijo de p.. este de Messi nos ganó el Mundial’ (como un chiste, como diciendo que Leo lo había ganado solo)”.

“Kylian es un chico muy centrado: perdió una final y al día siguiente ya estaba pensando en lo próximo que iba a ganar. Tiene una mentalidad increíble. Lo conozco mucho, tengo una muy linda relación con él y es un ganador, compite al 100 por ciento”.

Además Pastore destacó ver el semblante de Mbappé y lo puso al nivel de dos leyendas del fútbol mundial.

“Me sorprende su seriedad a esa edad. Esa seriedad solamente se las había visto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Ya en las generaciones nuevas es muy difícil encontrar la concentración y la seriedad que tiene Kylian. No lo veo en otros jóvenes, quizás sí en Haaland. Pero es difícil encontrar esos rasgos”.

Kylian Mbappé afirma que tendrá que aceptar si no puede ir a París 2024

La estrella francesa del fútbol Kylian Mbappé aseguró este viernes que aceptará la situación si finalmente no puede disputar con su selección los Juegos Olímpicos de París, este próximo verano: “Si no puedo ir, lo aceptaré”.

“Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos de París son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mi”, recordó Mbappé en una rueda de prensa previa al amistoso que Francia jugará contra Alemania en Lyon (sureste).

El jugador señaló que esa ambición “no” ha cambiado, pero que “la decisión corresponde a la misma persona”, aunque no desveló su identidad.

En todo caso, aseguro que se toma con tranquilidad esta situación, igual que su futuro una vez que ha comunicado que a final de esta temporada dejará su actual club, el Paris Saint-Germain: “He llegado a un momento de mi vida en el que me tomo con más distancia lo que me pasa”.

Preguntado sobre un posible riesgo de lesión si disputa de forma consecutiva este verano la Eurocopa de Alemania y los JJ.OO., Mbappé reconoció que no tiene “experiencia para decir si habrá o no de secuelas”.

