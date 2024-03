Kylian Mbappé habló sobre su futuro: “Creo que para la Eurocopa ya estará todo resuelto”

Kylian Mbappé aseguró que para antes de la Eurocopa 2024, que se estará llevando a cabo el próximo mes de junio en Alemania, espera tener definido su futuro después de su salida del París Saint-Germain que se concretará al finalizar la actual temporada.

El capitán de la Selección de Francia atendió este viernes a los medios de comunicación acompañado por el entrenador Didier Deschampns en la rueda de prensa previa al partido amistoso que disputarán este sábado ante Alemania. La estrella gala habló de varios temas, entre ellos lo que viene en su carrera.

“No anuncié nada porque no tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que decir lo diré. Estaré centrado en la Selección de Francia hasta cuando llegue la Eurocopa. Creo que para entonces ya estará todo resuelto”, sentenció el capitán del PSG sin dar mayores pistas sobre a dónde podría marcharse.

Kylian Mbappé se ha mantenido bastante reservado sobre su situación de cara al futuro tomando en cuenta su decisión de no seguir en el PSG más allá de esta temporada. Crédito: Daniel Cole | AP

El mundo del fútbol se sorprendió hace varios meses luego de que se conociera que el jugador le había informado al equipo parisino su decisión de no renovar su actual contrato que se termina al final de la presente temporada. A partir de ese momento surgieron numerosos rumores sobre posibles destinos.

El más fuerte lo vincula al Real Madrid que estaría en una nueva cruzada por hacerse con los servicios del delantero francés campeón del mundo en Rusia 2018 y quien ya los hubiese rechazado hace un par de años cuando tomó la decisión de renovar su contrato con el PSG, el mismo que termina este año.

Sin embargo, el jugador se mostró evasivo cuando le consultaron sobre su decisión de marcharse del PSG: “Pregúntale a el que lo ha anunciado. Nunca me he escondido. Entonces, si tengo algo que decir, vendré y lo diré. Y muy fácilmente, porque no es algo grave, es solo que no tengo nada que anunciar”.

Kylian Mbappé es el actual máximo goleador de la Ligue 1 de Francia con 24 anotaciones, casi el doble que su más cercano perseguidor, Jonathan David, del Lille que suma 15 dianas. Crédito: Alvaro Barrientos | AP

Ilusionado con los Juegos Olímpicos en casa

Kylian Mbappé también tocó el tema de la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos 2024 que se llevarán a cabo en París entre julio y agosto próximos. La estrella francesa reconoció que no tiene claro si podrá cumplir su sueño de estar presente pero adelantó que aceptará cualquiera que sea la decisión.

“Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos en París eran muy especiales y que quería estar, pero también siempre dije que no dependía de mí. No puedo pronunciarme sobre eso porque no me han dicho que sí o que no”, comentó el delantero francés.

“Si voy, viviré un sueño, si no voy lo aceptaré y haré lo que me digan que haga”, agregó el jugador que le restó importancia a la exigencia del calendario entre Eurocopa y Juegos Olímpicos: “Me da un poco igual. Nunca he encadenado esas dos competiciones, por lo que no sé si supone un riesgo para mi”.

