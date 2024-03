Riñón de cerdo es trasplantado a un humano por primera vez en la historia

En un avance médico innovador que podría cambiar la forma en que se realizan los trasplantes de órganos, cirujanos del Hospital General de Massachusetts han llevado a cabo con éxito el primer trasplante de riñón de cerdo a un paciente humano vivo. Este hito histórico representa un paso significativo hacia la resolución de la crítica escasez de órganos humanos disponibles para trasplantes y ofrece una nueva esperanza para miles de personas que dependen de estos procedimientos para sobrevivir.

El receptor del trasplante, Richard Slayman, de 62 años y residente de Weymouth, Massachusetts, se está recuperando satisfactoriamente después de la cirugía, que tuvo una duración de cuatro horas y se llevó a cabo el 16 de marzo en el Hospital General de Massachusetts. Según un comunicado del hospital, se espera que Slayman sea dado de alta pronto y pueda continuar su recuperación en casa.

Slayman, quien ha lidiado con diabetes tipo 2 y presión arterial alta, había estado en diálisis durante siete años antes de someterse a un trasplante de riñón humano en 2018. Sin embargo, el órgano trasplantado mostró signos de falla cinco años después, lo que lo llevó de vuelta a la diálisis en 2023. Con la espera de varios años para obtener un riñón humano siendo la única opción viable, Slayman se encontraba en una situación desesperada.

“Habría tenido que esperar de cinco a seis años para obtener un riñón humano. No habría podido sobrevivir”, comentó el Dr. Winfred Williams, médico de cabecera de Slayman, en una entrevista con The Associated Press.

La oportunidad para el trasplante surgió a través de una nueva tecnología desarrollada por la empresa de biotecnología eGenesis, que se dedica a la creación de órganos de cerdo genéticamente modificados para ser compatibles con humanos. Utilizando la revolucionaria herramienta de edición genética CRISPR, los científicos de eGenesis realizaron 69 modificaciones en el ADN del cerdo, eliminando genes asociados con la producción de carbohidratos que el sistema inmunológico humano tiende a atacar, agregando genes humanos para prevenir el rechazo del trasplante y desactivando fragmentos de ADN viral que podrían representar un riesgo para los receptores humanos.

El éxito del trasplante de riñón de cerdo de Slayman ofrece nuevas esperanzas para miles de personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos humano. Además, representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones para los desafíos de salud desiguales, particularmente en comunidades marginadas que enfrentan dificultades para acceder a trasplantes debido a la escasez de órganos de donantes y otras barreras sistémicas.

“Nuestra esperanza es que la diálisis se vuelva obsoleta”, afirmó el Dr. Leonardo Riella, director médico de trasplante de riñón en el Hospital General de Massachusetts.

El éxito del trasplante de riñón de cerdo de Slayman marca un hito en el campo de la medicina que podría tener un impacto duradero en la atención médica y la equidad sanitaria. Con un suministro potencialmente abundante de órganos derivados de cerdos genéticamente modificados, este avance tecnológico promete ofrecer soluciones efectivas y accesibles para aquellos que necesitan desesperadamente trasplantes de órganos para salvar sus vidas.

