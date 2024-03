Sale muy caro ser mujer en California, y si eres latina más

En California ser mujer sale cada vez más caro, no se diga para las latinas que somos las que menos ganamos, de acuerdo al reporte sobre el estatus de las mujeres y jovencitas 2024 dado a conocer por la Mount Saint Mary’s University dado a conocer con motivo del Mes de la Mujer.

“Si queremos que la próxima generación de mujeres de California tenga éxito, será imperativo abordar los problemas de desigualdad que enfrentan las latinas de California”, dijo la doctora Nicole Haggard, directora del Center for the Advancement of Women at Mount Saint Mary’s sobre el reporte más reciente sobre el estatus de la mujer.

Este año, el reporte El Costo de Ser Mujer analiza los impactos en el salario y las brechas de la riqueza para las mujeres. Este es el décimo tercer año que Mount Saint Mary’s University hace un estudio anual sobre el estatus de las mujeres y jovencitas en California.

Algunos de los resultados más sobresalientes de la investigación son que todavía tenemos trabajo por hacer en nuestra brecha salarial de género.

“Los datos sobre los ingresos medios revelan que las mujeres de California ganan el 89% de lo que ganan todos los hombres trabajando a tiempo completo, un aumento del 5% en la última década”, indica el estudio.

Otros resultados reveladores son:

Covid volvió lento el progreso en materia de igualdad salarial: los avances hacia la reducción de la brecha salarial de género se han alentado desde Covid. La brecha se ha reducido solo un 1% desde 2018.

La brecha salarial es significativamente mayor para las mujeres afroamericanas y latinas: a lo largo de una carrera de 40 años, en comparación con los hombres blancos, las mujeres blancas experimentan una pérdida de ingresos promedio de $731,000; mujeres asiáticas, 737,000 dólares; las afroamericanas 1,6 millones de dólares; y $2.1 millones para las latinas.

Las nuevas empresas fundadas por mujeres tienen más éxito, pero no reciben suficiente inversión: los emprendimientos de mujeres generan más del doble de ingresos por cada dólar de inversión que las de los hombres (78 centavos frente a 31 centavos). Sin embargo, las nuevas empresas de mujeres solo reciben 2% de todo el capital riesgo.

La atención médica cuesta más para las mujeres: a nivel nacional, las mujeres pagan un 30% más de su bolsillo para cubrir los gastos de atención médica en comparación con los hombres.

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de renunciar a la atención médica debido a los costos: en California, el 18% de todas las mujeres retrasaron la obtención de atención médica en comparación con el 13% de los hombres.

La belleza tiene un costo: las mujeres estadounidenses dedican un promedio de 55 minutos diarios a trabajar en su apariencia, lo que equivale a dos semanas completas de vacaciones cada año. En 2020, las mujeres de California pagaron un promedio de $2,381 más que los hombres por los mismos bienes y servicios por año. En 2022, la legislatura de California aprobó la ley del “Impuesto Rosa” para abordar ese costo oculto.

La Opinión sostuvo una entrevista con la doctora Haggard.

“En el reporte encontramos que las mujeres latinas representan el 40% de todas las mujeres en California, y el 49% de todas las mujeres en el condado de Los Ángeles”, dijo.

Y señaló que en cuanto a la brecha salarial que las latinas ganan 45 centavos por cada dólar que un hombre blanco contra 43 centavos que ganaban en 2013.

“Las mujeres blancas ganan 81 centavos por cada dólar de un hombre blanco, las asiáticas, 80 centavos, y las afroamericanas 57. Para estas últimas ha sido peor porque en 2023 ganaban 62 centavos”.

¿Por qué es tan dramática la brecha salarial para latinas y afroamericanas?

“Siempre miramos los salarios, la educación, las horas de trabajo y la experiencia, pero nuevas evidencias realmente muestran el alto impacto de la discriminación a la hora de contratar latinas y afroamericanas, lo que les cierra las oportunidades de altos ingresos”.

Añade que “para los latinas, esta pérdida de salarios realmente afecta a sus familias y su bienestar porque tienen que ocuparse en múltiples trabajos para compensar esta falta de ingresos. lo que también significa que trabajan más horas lejos de su familia”.

En cuanto a los sectores donde trabajan más las latinas, encontraron que la mayor cantidad labora en ocupaciones como mantenimiento y recursos naturales, seguido por la producción y el transporte.

“Lamentablemente, en la ocupación de mantenimiento, hay una brecha salarial del 61% entre los ingresos de las mujeres en relación con los hombres”.

Recomendaciones por mejores salarios

Dice que a pesar de que las mujeres desde 1994 comenzaron a negociar por salarios en la misma proporción que los hombres, les siguen pagando menos.

“Una de las grandes cosas que hizo California fue aprobar la Ley de Transparencia salarial que requiere que los empleadores sepan cuál es el rango salarial para el puesto. Por eso una mujer que solicita empleo necesita saber cuál es el rango salarial para ese cargo”.

Lo que las latinas pueden hacer es obtener muchos certificados para mejorar sus habilidades.

“La educación es como un boleto que te ayuda a pasar al siguiente nivel. En la Mount Saint Mary’s University, somos una universidad exclusivamente para mujeres y de las más diversas del país, y la mayoría de las mujeres son de color.

“Estamos calificados como la universidad número uno para una experiencia de vida transformadora, lo que significa que sus ingresos, aumentarán enormemente en el momento en que dejen y entren a la fuerza laboral”.

La pandemia de covid

La doctora Haggard dijo que el reporte arrojó que durante la pandemia de covid, las mujeres latinas fueron las primeras en ser despedidas y las últimas en ser reecontratadas, lo cual tuvo un gran impacto en la reducción de la brecha salarial.

“Muchas mujeres en California tienen negocios de cuidado de niños, como guarderías, éstas también sufrieron mucho durante la pandemia; y han sido las últimas en recuperarse”.