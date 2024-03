Lenny Kravitz contó cómo es su relación con su futuro yerno Channing Tatum

Lenny Kravitz y Channing Tatum prácticamente son familia. El actor de Magic Mike está comprometido con la hija del cantante de “American Woman”, Zoë Kravitz. Recientemente, el también compositor contó cómo fue el momento en que se conocieron.

Esta semana, en el programa de entrevistas de Sherri Shepherd, el cantante de 59 años de edad contó que el primer encuentro con su yerno fue muy natural.

“Es muy dulce y funciona”, dijo sobre Tatum. “La vida se trata de sincronizar y de lo que has pasado, de lo que has aprendido, y están en el lugar correcto”, agregó.

Kravitz dijo que le entusiasma la incorporación de Tatum a su familia. “Es un gran tipo. Nos llevamos muy bien. También tenemos nuestra propia relación”, aseguró.

“Salimos juntos. Es un ser humano con mucha alma, fue criado bien, tiene modales y clase”, agregó el compositor.

En la conversación, Lenny reveló que ofrecerá un discurso durante la boda de Zoë. “Por supuesto, esa es mi hija”, indicó.

Recientemente, Lenny Kravitz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La placa des compositor es la número 2.774 y se encuentra ubicada en el 1750 del Vine Street, frente al edificio de la histórica Torre de Capitol Records.

En la ceremonia, Kravitz estuvo acompañado por su hija, la actriz Zöe Kravitz, su yerno Channing Tatum y su amigo Denzel Washington.

La hija de Kravitz aprovechó para ofrecer un discurso divertido en el que se burló de algo que hacía su padre cuando era niña.

“Lenny Kravitz, he tenido el placer de conocerte desde hace mucho tiempo, y debo decir que ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida. Como eras tan joven cuando yo nací, en muchos sentidos, hemos crecido juntos”, dijo Zöe.

“Hemos pasado por mucho. Hemos visto mucho. He visto mucho. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas. He visto la forma en que te has mantenido igual en las formas más hermosas. He visto la forma en que te presentas y cuidas a las personas que amas. He visto tu increíble dedicación a tu arte, pero sobre todo, he visto a través de tus camisas”, dijo en referencia a sus camisas transparentes.

“Según mi papá, si no expone tus pezones, no es una camisa. Y claro, solía avergonzarme cuando me recogías de la escuela cuando era niña, pero debo decir, en este punto, respeto eso”, agregó la actriz.

“Hombre más bello del mundo”

Recientemente, Jason Momoa, gran amigo de Lenny Kravitz, aseguró en una entrevista con People que el compositor era el hombre más bello del mundo.

“Dios mío, se ve increíble. Quiero decir, es el hombre más bello del mundo. Es una locura”, dijo actor refiriéndose a la portada del mes de febrero que protagoniza Kravitz.

En broma, el actor comparó su físico con el del cantante. “Cada día estoy engordando y pienso ‘¿Cómo conseguiste otro abdominal?’”, dijo Momoa.

Sin embargo, Kravitz no fue el que recibió elogios. El músico también habló muy bien de su relación con el actor. “Somos familia, siempre seremos familia”, aseguró.

Seguir leyendo: