Marjorie de Sousa reacciona a las declaraciones de Julián Gil sobre la aparición de su hijo en la televisión

La actriz Marjorie de Sousa ha dejado muy claro que para ella es primordial crear recuerdos junto a su hijo Matías que duren para toda la vida, razón por la cual el mes de diciembre del 2023 grabaron el villancico “Regalo de Amor y Paz”, mismo que presentaron en el programa “Hoy”.

Como resultado de esta hazaña, el público no tardó en cuestionar al papá de Matías, el también actor Julián Gil, sobre su postura ante la idea de que este incursionará en el mundo del entretenimiento a su temprana edad. En su momento, el famoso argumento que no estaba nada contento; sin embargo, parece que esto cambió con el paso de los meses.

En diversas entrevistas, el antagonista de “El Maleficio” reconoció que está orgulloso de que su hijo siga sus pasos y “le pareció muy bonito” su debut en la televisión mexicana.

Es bajo esta misma tesitura que Marjorie de Sousa fue cuestionada recientemente sobre su opinión ante estas declaraciones, dejando a más de uno con la boca abierta.

“Como no va a estar orgulloso (Julián Gil), si es una estrellita hermosa; que tiene una luz maravillosa. Es un ser humano tan bonito, que quién no va estar orgulloso”, expresó la famosa. “¿Qué digo? Estoy muy orgullosa de él y amo a la cosita esa hermosa con todo mi corazón”, dijo sin profundizar más en el tema.

Lo que sí reveló la histrionisa es que el recién fallecido productor Nicandro Díaz le habría ofrecido un papel a Matías para que debutara como actor en Televisa, algo que no se llegó a concretar dado a las circunstancias y a que el pequeño no mostró interés.

“Nicandro me comentó que si a Matías le gustaría hacer el proyecto que hicimos nosotros “Golpe de suerte”, qué si Matías quería, pero no quiso. Ni ha hecho nunca nada de esto”, añadió durante su charla con varios medios de comunicación.

“A la mitad de la telenovela Matías me dice ‘oye mami, creo que sí voy a aceptar’. Le dije ‘no, ya estamos grabando, no van a sacar a la persona. Esto no es así, es mucha responsabilidad, mucho trabajo; ve los horarios de mamá. Tú todavía estás en el colegio; mejor vive tu infancia tranquila y luego ya’ (…) Pero si le está gustando la cosa. Ya le gusta salir en cámaras, le gusta que le pidan fotos”, dijo para finalizar su intervención.

Seguir leyendo:

• Conoce el hotel en Riviera Maya al que Marjorie de Sousa se escapó con su hijo Matías Gregorio

• Marjorie de Sousa habla por primera vez sobre el programa que la ayudó a transformar su figura

• Marjorie de Sousa posa en bikini de hilos para una selfie, luciendo su perfecto bronceado