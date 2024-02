Marjorie de Sousa habla por primera vez sobre el programa que la ayudó a transformar su figura

Desde hace varios meses, la actriz Marjorie de Sousa ha compartido con sus seguidores la increíble transformación a la que se ha sometido gracias a su intensa rutina de ejercicios y nuevos hábitos de alimentación.

Y aunque en un inicio solo se había limitado a compartir los resultados, finalmente decidió revelar el programa “wellness” del que se apoya para alcanzar sus objetivos.

En entrevista con People en Español, la famosa indicó que: “Llevo una alimentación balanceada y hago ayuno vigilada por un médico. Comer saludable, tomar muchísima agua y tu médico te pone lo que puedes comer y no comer. Si no puedo entrenar en el gimnasio, lo hago en línea. Son 25 minutos de ejercicios, que quedas cansada y es muy satisfactorio ver el resultado”.

Asimismo, reveló que este nuevo estilo de vida se rige bajo un método que uno de sus entrenadores le recomendó: “Tona trabaja el wellness, conocido como bienestar integral. Es un enfoque holístico que busca promover la salud y el equilibrio en todos los aspectos de la vida de una persona. Va más allá de la mera ausencia de enfermedad y se centra en mejorar la calidad de vida y el bienestar general”.

“El concepto de wellness me ha ayudado a salir de esos estados de… ‘no me siento cómoda’, de estados mentales, físicos que son negativos. Me desestresa”, añadió a la famosa revista.

Cabe recalcar que estas declaraciones no se alejan mucho de las reflexiones que ha compartido desde su cuenta oficial en Instagram. En una de las más recientes invitó a su comunidad digital a no dejar de lado su bienestar físico y mental a través de actividades tan básicas como un sueño profundo.

“Para lograr lo que buscas y más del trabajo y la disciplina debe ser lo más importante y de ahí el alimentarte bien, el dormir bien y aunque nos toquen dormir pocas horas como en mi caso por los llamados cuando duermas que sea profundo, un sueño de calidad. El nivel de stress afecta mucho a todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Si tu vida no tiene un control en ese sentido, es difícil que tu masa muscular aumente y los resultados no serán visibles aunque te mates entrenando. Ámate, sobre todo da gracias a nuestro padre por un día más y por tener este nueva oportunidad de vivir esto tan hermoso llamado vida”, declaró junto a un video en el que se aprecia la larga travesía en la que se embarcó para obtener dichos resultados.

