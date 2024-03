Shakira deslumbra en la fiesta de lanzamiento de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira deslumbró en la fiesta de lanzamiento de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, su nuevo material musical después de ‘El Dorado’ estrenado en 2017. La celebración ocurrió en el Hard Rock Live en Miami, Florida, antes de su esperado disco.

En un post en Instagram, Shakira compartió el siguiente mensaje con sus fans: “Después de los altibajos de la vida, y mucho tiempo trabajando en este álbum, Las Mujeres Ya No Lloran finalmente está disponible en todo el mundo. Gracias a todos por el increíble apoyo que me han dado. Sin ustedes, no lo habría logrado – hemos elaborado este álbum juntos. Son la mejor manada que un shewolf podría haber pedido. Los quiero”. 💋 🐺

La artista lució un vestido negro corto con detalles plateados, acompañado de unas botas. En cuanto a su estilismo, usó el cabello con ondas y un maquillaje colorido.

Durante el evento, en todo momento se mostró contenta y sonriente. Expresó que está agradecida por las mujeres que forman parte de su vida.

Lele Pons en el lanzamiento

A la fiesta asistieron figuras conocidas del mundo del espectáculo como Ozuna, Lele Pons y Anuel AA.

En el carrusel que publicó en su perfil, en la séptima foto, la artista posteó una fotografía con Lele Pons y la famosa influencer le respondió: “LA 7 FOTO😱😱😱ESTOY LLORANDO !!!! Eres la #1 Shakira!! para siempre !!! Te amamos tanto.!! Que album mas increíble🔥🔥🔥”.

Además de esto, la esposa de Guaynaa le dedicó una publicación especial a la intérprete de ‘La Pared’ y aseguró que es su fan número uno: “Si me conoces sabes que Shakira es mi #1 mayor ídolo y que he sido una loca fan suya desde que era una niña pequeña. No hay nadie como ella. Ella es una leyenda. No la compares con nadie porque nunca habrá otra Shakira. Ella es la Reina de América Latina y discutiré con cualquiera que no esté de acuerdo”, expresó.

El nuevo disco de Shakira

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ está compuesto por canciones que Shakira publicó entre 2022, 2023 y 2024. Se caracteriza por su mezcla de géneros musicales: La cantante juega con el afrobeat en ‘Nassau’, escribió una balada ‘La última’, una pieza de pop electrónico ‘La Fuerte’ junto a Bizarrap y ‘Cohete’ con Rauw Alejandro.

Shakira también estrenó ‘Puntería’ junto a Cardi B y un videoclip oficial, en el participa el actor franco-inglés, Lucien Laviscount.

En entrevistas previas al lanzamiento de su disco, Shakira explicó que ‘La Última’, sería, en efecto, la última canción que le dedicaría a su expareja, Gerard Piqué.

En un encuentro con The Times, afirmó que, durante su relación con el jugador de fútbol “Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol”.

A su vez, Shakira habló de cómo sus hijos vivieron las canciones que ella escribió sobre su padre:

“Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo”.

