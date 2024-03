Apoyo económico para familias damnificadas por las inundaciones en California

Durante el 2023, cientos de hogares fueron afectados por las inundaciones en el estado de California, por esa razón se aprobó por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Merced una ayuda económica que pretende distribuir hasta $15,000 dólares.

La propuesta está respaldada por un Programa de Alivio de Inundaciones por Tormentas Invernales que cuenta con un presupuesto de aproximadamente $20 millones de dólares y la ayuda será destinada en un primer momento a los hogares afectados en la comunidad de Planada.

El proyecto tiene como objetivo principal beneficiar a unos 1,000 hogares. Hasta los momentos, el dinero proveniente de fondos federales se distribuirá de la siguiente manera: $16 millones de dólares para reparaciones y reconstrucciones de viviendas y $4 millones de dólares para los cheques a las familias.

¿Cuáles son los documentos que debes tener para solicitar esta ayuda?

De acuerdo con la información suministrada por el programa, efectivamente los hogares de la comunidad de Planada deben cumplir con algunos requisitos indispensables para ser elegibles a esta ayuda económica:

Una forma de identificación con fotografía

Prueba de necesidad financiera o impacto (recibos, documentación de artículos destruidos, certificación de daños, fotos de los daños).

Prueba de residencia en Planada a partir del 9 de enero de 2023.

Número de Seguro Social o Número de Identificación Fiscal (TIN) (Tenga en cuenta que se solicitará, pero no es necesario a menos que sea aplicable a los miembros del hogar).

Cabe destacar el programa le dará prioridad a los hogares más afectados por las inundaciones.

¿Hasta qué día se pueden enviar las solicitudes?

La temporada de solicitudes inició el pasado lunes 11 de marzo y finalizará el próximo sábado 20 de abril. Esta ayuda económica no se podrá solicitar en línea, por lo tanto, los interesados deben asistir al Centro Comunitario de Planada (9167 Stanford Avenue, Planada, CA 95365) de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. para realizar el proceso de inscripción.

Sigue leyendo: