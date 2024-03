Olivia Colman criticó la brecha salarial en Hollywood: “Si fuera Oliver ganaría mucho más”

Recientemente, Olivia Colman criticó la disparidad salarial en Hollywood. La actriz, de 50 años de edad, aseguró que si fuese hombre ganaría mucho más.

En una entrevista con The Amanpour Hour de CNN, Colman compartió su punto de vista sobre la disparidad salarial y las desigualdades que ella misma experimentó en su carrera.

“No me hagas hablar de la disparidad salarial, pero a los actores masculinos se les paga más porque solían decir que atraían al público”, comenzó.

“Y en realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos”, agregó la ganadora del Oscar por su trabajo en The Favourite.

Al ser consultada sobre si aún sufre disparidad salarial pese a sus múltiples reconocimientos, con premios como un Oscar, tres Globos de oro y un premio BAFTA, Colman respondió:

“Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman, estaría ganando muchísimo más de lo que gano”, dijo. “Conozco una disparidad salarial, que es una diferencia del 12.000%”, agregó.

Las declaraciones de Colman llegan después de que la actriz Taraji P. Henson denunciara que Hollywood no valora a las actrices negras.

El año pasado, durante la promoción de la película The Color Purple, Henson reveló que casi abandonó la actuación porque le pagaban mal por su trabajo.

“Estoy cansada de trabajar tan duro, de ser amable en lo que hago y de que me paguen una fracción del costo”, dijo la actriz durante una aparición en el programa SiriusXM de Gayle King.

“Estoy cansada de escuchar a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Tú te cansas. Escucho a la gente decir: ‘Trabajas mucho’. Las matemáticas no son matemáticas. Y empiezas a trabajar mucho, tienes un equipo. Grandes facturas vienen con lo que hacemos. No hacemos esto solos. Hay todo un equipo detrás de nosotros. Tienen que cobrar”, contó.

Otras figuras de Hollywood han denunciado la disparidad salarial en la industria. En 2018, Michelle Williams reveló que su coprotagonista Mark Wahlberg ganó 1,5 millones de dólares por las tomas de la película All the Money in the World, mientras que ella solo recibió menos de 1.000 dólares.

